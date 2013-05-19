Кто такие курды, почему не смогли создать собственное государство и победил ли их Эрдоган в Турции

Боевое крыло Рабочей партии Курдистана (РПК) объявило о самороспуске и прекращении кровавого повстанческого конфликта с Турцией, который длится уже четыре десятилетия.

С таким неожиданным объявлением выступили члены группировки, и впоследствии их слова подтвердили турецкие лидеры. Длительный конфликт унес жизни десятков тысяч людей – как военных, так и гражданских, и, похоже, заявленная когда-то цель РПК – создать автономию для курдского народа – оказалась неосуществимой. Итак, сегодня партия переходит от прямого вооруженного противостояния в политическое и дипломатическое пространство.

24 Канал проанализировал за что борются курды, почему многомиллионному народу не удалось создать собственное государство, по какой причине РПК решила сложить оружие и какое влияние это окажет на политическое будущее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Почему курды решили пойти на мир с Турцией

Решение распустить Рабочую партию Курдистана было принято на партийном съезде на прошлой неделе. Руководители партии мотивировали это решение тем, что организация уже выполнила свою "историческую миссию", достижение которой требовало вооруженного сопротивления, и теперь стоит распустить все военизированные отряды и уже мирными и демократическими путями защищать права курдского народа.



Председатель РПК объявляет о роспуске партии / Фото ANF News

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свой речи после завершения заседания правительства заявил, что это решение является "исторической возможностью" на пути к достижению цели Анкары – создание страны, свободной от терроризма. В частности, турецкие власти подчеркивают, что турецкая разведка и правительство будут "наблюдать за будущим мирным процессом и обеспечат выполнение этих обещаний".

Когда террор и насилие будут полностью прекращены, откроются двери к новой эре во всех сферах, в частности в укреплении политики и демократических возможностей. Победителями станут наш народ и страна, а также, собственно, все наши братья и сестры в нашем регионе,

– заявил Реджеп Эрдоган.

Стоит заметить, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в Турции, США, ЕС, Великобритании, Канаде и Австралии, а лидер партии Абдулла Оджалан уже более 25 лет находится в тюрьме на острове Имралы, недалеко от Стамбула.



Именно с Оджаланом турецкое правительство вело переговоры по уменьшению напряжения между турецкими властями и вооруженными отрядами РПК, но до этого момента – безрезультатно.

Последняя попытка полноценного мирного урегулирования 2013 – 2015 годов, известная как "Процесс решения", завершилась провалом из-за ряда внутренних и внешнеполитических факторов.

Прежде всего, большое влияние имела гражданская война в Сирии и столкновения сирийских курдов с боевиками Исламского государства. РПК вместе с местными курдскими силами получила значительный контроль над северо-востоком Сирии, что только укрепило политический и военный вес партии. Турецкие власти опасались создания национального курдского государства вплотную к своей границе, особенно после того, как сирийские курды получили прямую поддержку США в их борьбе с ИГИЛ.

Во-вторых, правящая партия "Справедливости и развития" в 2015 году потеряла абсолютное большинство в парламенте, в частности из-за успеха прокурдской "Народной демократической партии". Вследствие этого Эрдоган и другие лидеры его партии начали прибегать к острой националистической риторике, чтобы мобилизовать избирателей перед очередным электоральным циклом.

В результате это нанесло глубокий ущерб мирному процессу и привело к возобновлению насилия между турецкими националистами и прокурдскими активистами.

Ключевым моментом стал теракт в Суруче в июле 2015 года, когда погибли 33 прокурдских активиста. РПК приписала Турции сотрудничество с "Исламским государством", и в ответ РПК убила двух турецких полицейских в Цейланпинаре, обвинив их в причастности к теракту. Эти события ознаменовали официальный срыв перемирия.



Турецкие судебно-медицинские эксперты работают на месте теракта в городе Суруч, 2015 год / Фото AFP

Кто такие курды и почему они воюют с Турцией

Однако чтобы оценить реалистичность будущего перемирия Турции с Рабочей партией Курдистана, стоит разобраться в глубинных причинах конфликта между турками и представителями курдского народа, который составляет от 15% до 20% от всего населения страны и является одной из крупнейших диаспор также в соседних Сирии, Иране и Ираке.



Курды расселены в горных районах на территориях современных Турции, Сирии, Ирака, Ирана и Армении

По приблизительным оценкам общее количество курдов варьируется от 25 до 35 миллионов человек и является четвертой по численности этнической группой на Ближнем Востоке, однако сами курды никогда не имели постоянного национального государства.



Между собой этот народ объединен общей культурой и языком. Также курды преимущественно являются мусульманами-суннитами, но в целом придерживаются различных религий и вероисповеданий.

Что известно о Курдистане

Первые реальные шаги к созданию отдельного национального государства, которое курды сами называют Курдистаном, состоялись в начале 20-го века, после поражения Османской империи в Первой мировой войне.



Коалиция стран-победительниц предусматривала создание курдского государства в Севрском договоре 1920-го года. Однако в конце концов все надежды курдов были разбиты Лозаннским договором, который был подписан через три года и определил границы современной Турции. В конце концов, многочисленный курдский народ так и остался в статусе меньшинства в своих странах, а в течение следующих 80 лет все попытки курдов создать собственное государство жестоко подавлялись.



Политическая карта согласно Севрского договора от 1920-го года, потенциальная территория курдского государства выделена черными черточками

Отсюда и происходит современное противостояние турок с курдами, ведь в течение многих поколений курды подвергались жесткому обращению со стороны турецких властей. Множество курдов были принудительно переселены с родной земли, курдские имена и национальные костюмы запрещались, а использование языка – ограничивалось. Самим курдам при этом отказывали даже в собственной идентичности и просто называли их "горными турками".

В 1978 году Абдулла Оджалан основал Рабочую партию Курдистана, которая призывала к созданию независимого государства, отдельно от Турции. Уже через 6 лет группировка начала вооруженную борьбу, в результате чего было убито более 40 тысяч человек с обеих сторон, а сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома в охваченных войной районах.



Уже в 1990-х РПК отказалась от требований независимости Курдистана и вместо этого требовала большей культурной и политической автономии в составе Турции, но продолжала вооруженную борьбу вплоть до сегодняшнего дня.

Интересно, что действующий президент Турции Реджеп Эрдоган определял решение курдского вопроса одной из своих основных целей сразу, как только оказался в высоких властных кругах страны. Еще в 2005 году, когда Эрдоган был премьер-министром Турции и имел, похоже, более либеральные взгляды, выступил с программной речью, в которой признал исторические ошибки в отношении турок к курдам и снизил культурное давление против меньшинства. В университетах создали кафедры курдского языка, появились СМИ на курдском, а в 2013 сняли ограничения на использование курдского алфавита.

Почему курды вынуждены идти на уступки Турции

На этот раз ситуация гораздо прозаичнее и заключается сугубо в политическом расчете турецкого лидера, который за годы правления превратился из прогрессивного либерала в консерватора с авторитарными "замашками". Несмотря на то, что заявление Абдуллы Оджалана можно считать действительно историческим, а его намерения – миролюбивыми и гуманистическими, РПК также столкнулась с рядом проблем в последнее время, и влияние партии, особенно ее боевого крыла, существенно ослабло, что и открыло Эрдогану пути к активным действиям.

Прежде всего, популярность партии среди курдского населения Турции с каждым годом падает . Длительный конфликт, унесший жизни многих мирных жителей и разрушивший их дома, подрывает доверие и симпатии к РПК, а местное население все чаще стремится к мирной жизни и склоняется к отстаиванию своих прав в политической плоскости.

. Длительный конфликт, унесший жизни многих мирных жителей и разрушивший их дома, подрывает доверие и симпатии к РПК, а местное население все чаще стремится к мирной жизни и склоняется к отстаиванию своих прав в политической плоскости. Второй проблемой для РПК стало падение режима Башара Асада в Сирии . Долгое время, еще до заключения, сам Оджалан жил на территории этого государства и руководил РПК оттуда. С приходом новой сирийской власти, которая, очевидно, тесно связана с Турцией, сирийские курды получили множество проблем. Предложение оставить за собой контролируемые территории Сирии под курдскую автономию отвергло новое правительство в Дамаске, а сегодня еще и Соединенные Штаты рассматривают вариант вывода своих войск с территории Сирии, где они вместе с курдами противостояли "Исламскому государству".

. Долгое время, еще до заключения, сам Оджалан жил на территории этого государства и руководил РПК оттуда. С приходом новой сирийской власти, которая, очевидно, тесно связана с Турцией, сирийские курды получили множество проблем. Предложение оставить за собой контролируемые территории Сирии под курдскую автономию отвергло новое правительство в Дамаске, а сегодня еще и Соединенные Штаты рассматривают вариант вывода своих войск с территории Сирии, где они вместе с курдами противостояли "Исламскому государству". Третьим элементом, играющим против РПК, является также региональное ослабление Ирана. Военные операции Израиля истощили Иран и его прокси, в частности связанные с Тегераном группировки в Ираке, которые находятся в союзе с РПК.

Таким образом, весь регион фактически оказывается в руках Турции. Эрдоган, в частности, стремится расширить торговые связи, оборонное и энергетическое сотрудничество с Ираком и Сирией. Следовательно, присутствие вооруженных представителей РПК на богатых нефтью территориях неуместно для реализации подобных планов.



Завершение конфликта с курдами вместе с ослаблением влияния Ирана открывает Эрдогану пути к налаживанию более тесных связей с Багдадом и Дамаском.

Эрдоган всех переиграл?

Впрочем, основная цель Эрдогана более персоналистическая – сохранить за собой власть в Турции. Согласно турецкой конституции, Эрдоган не сможет снова баллотироваться в президенты в 2028 году, следовательно, конституцию надо изменить. Правящая партия "Справедливости и развития" сегодня имеет ограниченное влияние в парламенте, и без сильной коалиции она не сможет внести столь необходимые Эрдогану изменения в конституцию.

Решение курдского вопроса и завершение многолетнего конфликта может добавить Эрдогану большое количество политических баллов, привлечь прокурдскую партию в коалицию и усилить доверие среди избирателей, особенно на тех территориях, где население менее лояльно относится к турецкой власти и поддерживает РПК даже в ее радикальных методах.

Турецкой власти сейчас нужны голоса не тех лояльных курдов Малатии и Кахраманмараша, что и так голосовали за партию "Справедливости и развития" Эрдогана, а тех, кто был и остается на стороне освободительного (и одновременно террористического) курдского движения в Диярбакыре и Ване,

– отмечает украинский и крымскотатарский журналист, соучредитель ОО "Крымская медиа платформа" Осман Пашаев на страницах издания CEMAAT.

Проблемой для Эрдогана остаются турецкие националисты, которые могут очень резко отреагировать на возможные улучшения в отношениях с курдами. Президент Турции, очевидно, относится к их реакции осторожно, поэтому переговоры с Оджаланом проводил лидер "Партии национального движения", крайне правый политик Девлет Бахчели.

Сам Эрдоган все это время молчал и только наблюдал за общественной реакцией на якобы независимые действия Бахчели. Только когда удалось договориться с РПК по схеме "свобода для их лидера в обмен на ликвидацию организации", Эрдоган выступил со словами поддержки такого решения.



Курдский протестующий машет флагом с изображением Абдуллы Оджалана на акции с требованием освободить лидера РПК, Сирия 2025 год / Фото Getty Images

Главным вопросом остается: действительно ли боевые курдские формирования так просто сложат оружие и самоликвидируются. Лидер партии Абдулла Оджалан уже более 25 лет находится в заключении, и за это время РПК сегментировалась на отдельные группы, которые ведут независимую деятельность, особенно в Ираке и Сирии. Требование Турции заключается в том, чтобы ликвидировать всю сеть, и здесь одного слова Оджалана может быть недостаточно.

Однако как это можно контролировать и гарантировать, никто не понимает. Именно поэтому Турция в течение 40 лет нарушала границы соседних стран и проводила военные операции против вооруженных курдов на территории еще саддамовского Ирака и асадовской Сирии,

– считает Осман Пашаев.

Сами представители РПК настаивают, что все военные операции будут прекращены "немедленно", но полноценное разоружение будет зависеть от подхода Турции к обеспечению прав курдов, а также от дальнейшей судьбы бойцов и лидеров РПК. И уже в этот вопрос могут вмешаться турецкие националисты, ведь амнистия для членов РПК была одной из преград для достижения мира в 2013 – 2015 годах.

При этом Эрдоган будет выглядеть победителем при любом результате. Если все пройдет гладко и РПК самораспустится и сдаст оружие, турецкий президент возложит на себя все заслуги в прекращении 40-летнего повстанческого движения и пойдет на предстоящие выборы с большим багажом поддержки населения и разбитой оппозицией.

Если же мирный процесс сорвется, Турция, вероятно, возобновит полноценные военные операции против курдов, в частности на территориях Ирака и Сирии, а Эрдоган предстанет перед избирателями миролюбивым, но одновременно сильным лидером, вокруг которого стоит объединиться, чтобы наконец преодолеть терроризм в Турции.