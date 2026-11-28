Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер вызвал волну возмущения в Украине и ЕС из-за похвалы в адрес Владимира Путина. Политики назвали его высказывания кремлевской пропагандой и защитой Москвы.

Как сообщает издание Politico, во время выступления в подкасте MD Meets американский чиновник одобрительно отозвался о главе Кремля за то, что тот не применил ядерное оружие, и охарактеризовал войну против Украины как опосредованное противостояние Москвы и Европы. Кроме того, он назвал российского переговорщика Кирилла Дмитриева своим невероятным другом.

Реакция украинского парламента

Позиция переговорщика вызвала категорическое неприятие в украинском парламенте. Председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко подчеркнул, что такой подход угрожает не только Киеву, но и Вашингтону.

Я давно утверждаю, что Виткоффа и Кушнера нужно заменить. Они смотрят на Украину даже не как бизнесмены, стремящиеся к сделкам с Россией, а глазами самого Путина,

– подчеркнул Александр Мережко.

Депутат Галина Янченко отметила, что подобные заявления полностью отрицают субъектность Украины на международной арене. По ее словам, американский чиновник фактически превратился в защитника российских интересов.

Возмущение европейских чиновников

Не менее резко отреагировали и политические круги европейских партнеров. Немецкий депутат Родерих Кизеветтер заявил, что Соединенные Штаты перестали выступать в качестве честного посредника и вместо этого оказывают одностороннее давление на Киев.

В свою очередь, председатель комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн указала на то, что тезисы представителя США копируют риторику Москвы.

Она заявила, что Белый дом больше сидел на коленях у Путина, чем работал над достижением справедливого мира, и добавила, что после подобных комментариев Кушнера невозможно считать нейтральной стороной процесса. В то же время Белый дом не ответил на запросы журналистов по поводу этой критики.

Как уже сообщалось, спецпредставитель США ранее публично хвалил российскую переговорную группу, называл помощника диктатора Юрия Ушакова "фантастическим", а самого Владимира Путина – "гроссмейстером политики".

Тогда же он обвинил украинскую сторону в затягивании переговорного процесса из-за атаки на резиденцию главы Кремля.