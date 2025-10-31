Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции: дискуссия длилась 12 часов

В четверг, 30 октября, Сейм Латвии во втором окончательном чтении после многочасовых дебатов проголосовал за выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье. Она известна как Стамбульская конвенция.

В течение 10 дней президент Эдгар Ринкевич должен принять окончательное решение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

Как прошло голосование? Накануне голосования обеспокоенность желанием Латвии выйти из Стамбульской конвенции выразили дипломаты 15 европейских стран, в частности Германии, Франции, Великобритании, и направили письмо к правительству.

Ожесточенные дебаты в латвийском Сейме продолжались с 10 утра до 10 вечера.

В конце концов "за" проголосовали 56 депутатов – вся оппозиция, а большинство обеспечили депутаты коалиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). Против выступили 32 депутата от "Нового Единства" и "Прогрессивных".

Окончательное решение будет принимать президент Эдгар Ринкевич. Ранее он заявлял, что имеет три инструмента действий, но деталей не предоставил.

В то же время многие считают, что население страны тоже должно выразить свое мнение на референдуме.

Что говорят сторонники Стамбульской конвенции?

Моя мама очень часто ходила в солнечных очках, потому что отец ее бил. Он бил ее тогда, когда какой-то мужчина просто взглянул в ее сторону. Если Национальному объединению кажется, что это игра, тогда измените свое название, потому что слово "национальный" означает "народный", то есть связанный с людьми. Или попросите своего нового учителя литературы научить вас читать. Я считаю, что защита человека – это честь каждого человека и государства,

– расплакалась во время них одна из депутаток.

Другой депутат раскритиковал сторонников выхода из конвенции, заявив, что большинство из них видят себя будущими министрами и лидерами, но не нашли времени встретиться с 5 тысячами людей, которые протестовали 29 октября против денонсации.

Во время дебатов заметили, что иностранные инвесторы подчеркнули негативные последствия для Латвии, которые этот шаг "неизбежно повлечет".

Есть два критически важных аспекта. Во-первых, это удар по международной репутации Латвии. Во-вторых, это серьезный ущерб инвестиционной привлекательности страны – включая доверие инвесторов и имидж Латвии как стабильной экономики, основанной на ценностях,

– сказал депутат Сейма, бывший министр транспорта Каспарс Бришкенс.

Что говорили сторонники выхода из Конвенции?

Однако из депутатов Светлана Чулкова заявила, что ей очень жаль, что много времени было потрачено на разговоры "Россия, Россия, Путин, Россия, Россия".

Никто из вас не говорил о насилии, о том, что весь латвийский народ полностью против насилия. И ни одна конвенция не защитит ни женщин, ни детей, ни людей, ни мужчин, ни кошек – никого в Латвии,

– сказала она, упрекая коллег в том, что они постоянно упоминают, что денонсация Стамбульской конвенции сближает Латвию идеологически с путинской Россией.

Другой депутат добавила, что они по-мазохистски все время смотрят в одном направлении – на восточного соседа.

"Мне угрожали. Моей дочери поступали угрозы от людей, которые защищают Стамбульскую конвенцию. Это допустимо? Я пыталась поговорить с этими людьми. Пыталась понять, почему те, кто выступает за Стамбульскую конвенцию, цель которой защищать и оберегать женщин, угрожают не только мне, но и моей дочери", - сказала еще одна депутат.

