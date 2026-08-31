Лавров пригрозил НАТО "катастрофическими" последствиями за действия в Арктике

НАТО пытается усилить свое присутствие в Арктике. Россия считает это прямой угрозой своей безопасности.

Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в статье, опубликованной в понедельник, сообщает Reuters.

Почему Россию беспокоит присутствие НАТО в Арктике?

Россия имеет в Арктике военно-морские силы, в частности атомные подводные лодки с ядерным оружием. Москва считает этот регион сферой своих интересов и развивает там морской маршрут, который должен соединить ее со странами Азии.

В феврале НАТО запустило миссию Arctic Sentry, чтобы усилить свое присутствие на крайнем севере на фоне напряженности в отношениях с Россией.

В своей статье Лавров назвал военные учения НАТО в Арктике "агрессивными".

Такя военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. Растут риски инцидентов, которые могут привести к вооруженному противостоянию с потенциально катастрофическими последствиями,

– заявил Лавров.

Россия имеет наибольшее военное присутствие и наиболее развитую военную инфраструктуру в Арктике.

В то же время в последние годы активность в богатом полезными ископаемыми регионе усиливает и Китай, преимущественно в сотрудничестве с Москвой.

В этом месяце Норвегия, граничащая с Россией, расширила недавно созданную военную бригаду, штаб которой расположен в Арктике. Это стало очередным шагом страны-члена НАТО по усилению оборонного присутствия в регионе после начала войны, которую Россия развязала в 2022 году.