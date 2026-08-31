Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у статті, опублікованій у понеділок, пише Reuters.

Чому Росію непокоїть присутність НАТО в Арктиці?

Росія має в Арктиці військово-морські сили, зокрема атомні підводні човни з ядерною зброєю. Москва вважає цей регіон сферою своїх інтересів і розвиває там морський маршрут, який має з'єднати її з країнами Азії.

У лютому НАТО запустило місію Arctic Sentry, щоб посилити свою присутність на крайній півночі на тлі напруженості у відносинах із Росією.

У своїй статті Лавров назвав військові навчання НАТО в Арктиці "агресивними".

Така військова активність на Крайній Півночі створює прямі загрози безпеці Росії. Зростають ризики інцидентів, які можуть призвести до збройного протистояння з потенційно катастрофічними наслідками,

– заявив Лавров.

Росія має найбільшу військову присутність і найрозвиненішу військову інфраструктуру в Арктиці.

Водночас останніми роками активність у багатому на корисні копалини регіоні посилює і Китай, переважно у співпраці з Москвою.

Цього місяця Норвегія, яка межує з Росією, розширила нещодавно створену військову бригаду, штаб якої розташований в Арктиці. Це стало черговим кроком країни НАТО із посилення оборонної присутності в регіоні після початку війни, яку Росія розпочала у 2022 році.