Відповідні заходи, зокрема, здійснюють задля збереження безпеки у цьому регіоні. Про це пише Business Insider із посиланням на західних посадовців.

Як контролюють ситуацію в Арктиці?

Начальник Об'єднаного штабу Норвегії віцеадмірал Руне Андерсен заявив, що за останні 2 – 3 роки активність НАТО у цьому регіоні зросла більш ніж удвічі через підвищену активність підводних човнів Росії, за якими треба стежити.

Росія має один із найбільших підводних флотів у світі, чисельність якого близько 64 активних субмарин, більшість з яких належить до Північного флоту Росії, який базується у Мурманській області на узбережжі Баренцевого моря.

Для виходу до Атлантики і руху до Середземного чи Балтійського морів вони проходять через Арктику, і прямують на південь через Північне море або через стратегічний GIUK-пролом між Гренландією, Ісландією та Британією.

Чим важливі такі операції?

Речник Верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі, полковник Мартін О'Доннелл повідомив, що здебільшого союзники намагаються перехоплювати підводні човни у відносно мілководних районах.

Якщо вони виходять у глибокий Атлантичний океан, відстежувати їх значно складніше,

– пояснив він.

Для проведення таких операцій країни НАТО використовують фрегати, підводні човни, гелікоптери та патрульну авіацію. Згідно з оприлюдненою інформацією, деякі союзники також інвестують у нові системи спостереження.

BI розповіло, що минулого місяця біля узбережжя Норвегії пройшли навчання Arctic Dolphin 26, для оборони Північної Атлантики та контролю GIUK-пролому. Також командування JFC Norfolk координує нову операцію Arctic Sentry.

Посилення присутності НАТО у регіоні, зокрема, пов'язане зі вступом Швеції та Фінляндії до Альянсу після початку повномасштабної війни Росії проти України, завдяки чому кількість арктичних держав у блоці зросла до 7.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте водночас заявив, що союзники прагнуть створити єдиний підхід до безпеки в Арктиці та, як зауважує видання, посилити постійну військову присутність у вищезгаданому регіоні.

Яка наразі ситуація з Арктикою?