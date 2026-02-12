Ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє в ефірі 24 Каналу розповів про дві ключові новини із засідання. За його словами, йдеться про запуск нової місії в Арктиці та зміни в системі командування НАТО, що мають продемонструвати перерозподіл ролей між США та європейськими союзниками.

Дивіться також Путін одержимий і хоче помститися, – історик назвав найганебніші провали диктатора

НАТО запускає місію в Арктиці

Даніель Ткіє повідомив, що однією з головних новин засідання стало офіційне оголошення про запуск місії НАТО в Арктиці. За його словами, це рішення має і безпековий, і політичний сенс, цим кроком Альянс також намагається показати, що захист Арктики не потребує радикальних сценаріїв чи політичних конфліктів між партнерами.

НАТО сьогодні офіційно запустило свою місію в Арктиці, аби посилити присутність у цьому регіоні,

– повідомив він.

Ведучий пояснив, що рішення про місію водночас адресоване і внутрішній дискусії всередині НАТО щодо розподілу відповідальності. Саме тому в комунікації навколо місії з'явився акцент на Гренландії як символі напруги, яку НАТО хоче зняти діями, а не заявами.

Це робиться для того, щоб показати: європейські союзники теж щось роблять для оборони Альянсу, і для цього не треба ні захоплювати, ні купувати Гренландію,

– пояснив Ткіє.

Він додав, що такий сигнал має заспокоїти союзників і водночас продемонструвати єдність Альянсу перед наступними подіями безпекового тижня.

До уваги! Європа готується до можливого конфлікту з Росією нерівномірно. Політолог Вадим Денисенко заявив, що серйозне переозброєння та відновлення боєздатності наразі відбувається лише в окремих країнах – Польщі, Німеччині, державах Балтії, Нідерландах та Великій Британії. Він нагадав, що до 2024 року повноцінно боєздатними фактично залишалися лише Франція і Фінляндія. Частина країн зараз змушена фактично заново вибудовувати армії після років скорочення оборонних бюджетів, тоді як інші обмежуються точковими змінами.

Зміни в командуванні НАТО

Другим важливим рішенням стали зміни в системі об'єднаних командувань НАТО. За його словами, частину структур, які раніше очолювали американські військові, тепер переберуть європейські союзники.

Є суттєві зміни в об'єднаних командуваннях НАТО. Це робиться для того, щоб європейці більше взяли на себе відповідальність за оборону Альянсу,

– повідомив він.

Ткіє уточнив, що, зокрема, у Норфолку командування переходить до Великої Британії, у Нідерландах спільну роль перебирають Польща та Німеччина, а в Неаполі – італійські Збройні сили. Водночас Сполучені Штати зберігають контроль над сухопутними військами, авіацією та іншими ключовими компонентами. Такий баланс має засвідчити, що Європа готова вкладатися більше, але стратегічна роль США в НАТО залишається визначальною.

Сполучені Штати продовжують командувати сухопутними військами, повітряними та іншими з'єднаннями Альянсу,

– зазначив ведучий.

Він додав, що ці рішення покликані запобігти можливим скороченням американської військової присутності в Європі. За його словами, союзники намагаються показати, що розподіл обов'язків відбувається добровільно і узгоджено, щоб уникнути політичної напруги всередині НАТО.

Яких рішень чекати далі після засідання НАТО?

Конкретику щодо нових пакетів допомоги партнери мали озвучувати вже наступного дня. Фокус переносився на засідання Рамштайну, а далі на Мюнхенську конференцію з безпеки, де обговорюватимуть європейську безпеку, роль США і війну Росії проти України. Він додав, що на цих майданчиках очікували нових заяв і сигналів, які можуть вплинути на довіру між Сполученими Штатами та Європою.

Завтра буде Рамштайн. В п'ятницю Мюнхенська конференція з питань безпеки,

– повідомив Ткіє.

Ведучий також зазначив, що на конференцію був офіційно запрошений президент Володимир Зеленський, а американську делегацію, за його словами, мав очолити державний секретар США Марко Рубіо. Ткіє пояснив, що одним з ключових питань стане те, який меседж США адресують Європі після напруги навколо теми Гренландії. Він наголосив, що подальші заяви і публічні сигнали можуть визначити тон відносин між союзниками на найближчий час.

Що відомо про зростання безпекових ризиків у Європі: