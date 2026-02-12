Історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в ефірі 24 Каналу пояснив, чому наївно очікувати, що Путін добровільно відмовиться від стратегічних цілей щодо України. На його думку, йдеться не просто про геополітику, а про особисту одержимість, яка сформувалася після кількох болісних провалів.

Донбас для Путіна не є кінцевою метою

Грицак пояснив, що зводити плани Путіна лише до Донбасу було б помилкою. За його словами, для Кремля ця територія має радше символічне значення і може розглядатися як розмінна монета. Натомість стратегічні амбіції Росії значно ширші й стосуються контролю над півднем та сходом України, включно з ключовими містами.

Для нього Донбас не має значення. Може, символічно має значення. Але це мала розмінна монета, тому що його план був набагато більший – Одеса, Дніпро, Харків, повний контроль над українськими територіями,

– пояснив історик.

Навіть якщо Москва погодиться на тимчасове перемир'я у разі критичної ситуації для Росії, це не означатиме відмови від стратегічних цілей.

Зауважте! Аналітики сумніваються в готовності Путіна до миру. Андрій Длігач заявив, що Москва використовує переговори для послаблення санкцій і виграшу часу. За його словами, стратегічне моделювання показує два ймовірні сценарії – продовження війни або велика угода між Росією та США. Він наголосив, що без зміни позиції Кремля будь-яке перемир'я дасть Росії можливість перегрупуватися і готуватися до нового наступу.

Путін може тактично зупинити бойові дії, але не змінить наміру впливати на Україну в довгостроковій перспективі.

Наївно думати, що Путін припинить війну проти України,

– зазначив він.

Історик додав, що логіка Кремля виходить далеко за межі раціонального розрахунку. Саме це, на його думку, ускладнює прогнозування подальших дій Росії і робить конфлікт довготривалим.

Які провали сформували одержимість Путіна?

Для розуміння дій Путіна важливо враховувати не лише геополітичні розрахунки, а й особистий вимір. Російський лідер сприймає події останніх двадцяти років як низку принижень, пов'язаних саме з Україною. Ідеться про Помаранчеву революцію 2004 року, перемогу Євромайдану у 2014 році та провал плану швидкого захоплення України у 2022-му.

Путін вважає, що його принизили як лідера. І принизили тричі – у 2004 році, у 2014-му і коли не вдалося взяти Україну за три дні,

– пояснив історик.

Ці події сформували в нього не просто політичну, а емоційну реакцію. Ставлення Путіна до України можна описати як одержимість, яка виходить за межі раціональної логіки.

Його ставлення до України – це одержимість, одержима ненависть. Він хоче помститися і не забуває того, що сталося,

– зазначив він.

Історик додав, що саме ця логіка помсти робить війну потенційно довготривалою. Навіть якщо бойові дії тимчасово зупиняться, глибинна мотивація Кремля не зникне.

Я не вірю в швидке закінчення цієї війни. Перемир'я може бути, але це не означає її завершення,

– зазначив історик.

Найбільший ризик полягає у затягуванні війни на роки. За словами Грицака, головне завдання України – зробити все, щоб цей конфлікт не перейшов до наступних поколінь і щоб майбутні українці не були змушені знову воювати з Росією.

