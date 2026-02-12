Історик і професор Українського католицького університету Ярослав Грицак в ефірі 24 Каналу заявив, що нинішній етап може бути фінальним у цій фазі російсько-української війни. Водночас він попередив, що навіть можливе перемир'я не означатиме справжнього миру.

Що буде після можливого перемир'я?

Грицак пояснив, що нинішня ситуація не свідчить про переростання конфлікту у ширшу світову війну, хоча ще кілька місяців тому такий сценарій виглядав можливим. Водночас він не бачить ознак справжнього мирного врегулювання – йдеться радше про завершення активної фази, ніж про розв'язання причин війни.

Я лишаюся при думці, що це фінальна стадія нашої війни, російсько-української війни,

– сказав він.

Історик наголосив, що природа цього протистояння не зводиться до боротьби за території чи ресурси.

За його словами, саме ціннісний і цивілізаційний характер конфлікту робить його довготривалим і складним для остаточного завершення.

Це війна цивілізаційна і ціннісна. Якби це була тільки війна за інтереси, вона могла б скінчитися сьогодні чи завтра. А так це війна, яка може тягнутися на десятиліття,

– підкреслив Грицак.

Він допустив можливість тимчасового припинення бойових дій і зауважив, що така пауза могла б дати Україні простір для відновлення.

Перемир'я може бути і воно зараз, чесно кажучи, вигідніше для нас. Але це все-таки не мир,

– зазначив історик.

На його думку, навіть у разі паузи війна може повернутися в іншій формі, якщо не відбудуться глибокі зміни всередині Росії та в архітектурі безпеки регіону. Грицак підкреслив, що Україна має готуватися не лише до завершення нинішнього етапу, а й до довготривалого протистояння, яке може періодично переходити з гарячої фази в холодну і назад.

