Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире 24 Канала заявил, что нынешний этап может быть финальным в этой фазе российско-украинской войны. В то же время он предупредил, что даже возможное перемирие не будет означать настоящего мира.

Что будет после возможного перемирия?

Грицак объяснил, что нынешняя ситуация не свидетельствует о перерастании конфликта в широкую мировую войну, хотя еще несколько месяцев назад такой сценарий выглядел возможным. В то же время он не видит признаков настоящего мирного урегулирования – речь идет скорее о завершении активной фазы, чем о развязывании причин войны.

Я остаюсь при мнении, что это финальная стадия нашей войны, российско-украинской войны,

– сказал он.

Историк отметил, что природа этого противостояния не сводится к борьбе за территории или ресурсы.

По его словам, именно ценностный и цивилизационный характер конфликта делает его долговременным и сложным для окончательного завершения.

Это война цивилизационная и ценностная. Если бы это была только война за интересы, она могла бы закончиться сегодня или завтра. А так это война, которая может тянуться на десятилетия,

– подчеркнул Грицак.

Он допустил возможность временного прекращения боевых действий и заметил, что такая пауза могла бы дать Украине пространство для восстановления.

Перемирие может быть и оно сейчас, честно говоря, выгоднее для нас. Но это все-таки не мир,

– отметил историк.

По его мнению, даже в случае паузы война может вернуться в другой форме, если не произойдут глубокие изменения внутри России и в архитектуре безопасности региона. Грицак подчеркнул, что Украина должна готовиться не только к завершению нынешнего этапа, но и к длительному противостоянию, которое может периодически переходить из горячей фазы в холодную и обратно.

