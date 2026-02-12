Историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире 24 Канала объяснил, почему наивно ожидать, что Путин добровольно откажется от стратегических целей в отношении Украины. По его мнению, речь идет не просто о геополитике, а о личной одержимости, которая сформировалась после нескольких болезненных провалов.

Донбасс для Путина не является конечной целью

Грицак объяснил, что сводить планы Путина только к Донбассу было бы ошибкой. По его словам, для Кремля эта территория имеет скорее символическое значение и может рассматриваться как разменная монета. Зато стратегические амбиции России значительно шире и касаются контроля над югом и востоком Украины, включая ключевые города.

Для него Донбасс не имеет значения. Может, символически имеет значение. Но это малая разменная монета, потому что его план был гораздо больше – Одесса, Днепр, Харьков, полный контроль над украинскими территориями,

– объяснил историк.

Даже если Москва согласится на временное перемирие в случае критической ситуации для России, это не будет означать отказа от стратегических целей.

Заметьте! Аналитики сомневаются в готовности Путина к миру. Андрей Длигач заявил, что Москва использует переговоры для ослабления санкций и выигрыша времени. По его словам, стратегическое моделирование показывает два вероятных сценария – продолжение войны или большая сделка между Россией и США. Он подчеркнул, что без изменения позиции Кремля любое перемирие даст России возможность перегруппироваться и готовиться к новому наступлению.

Путин может тактически остановить боевые действия, но не изменит намерения влиять на Украину в долгосрочной перспективе.

Наивно думать, что Путин прекратит войну против Украины,

– отметил он.

Историк добавил, что логика Кремля выходит далеко за пределы рационального расчета. Именно это, по его мнению, затрудняет прогнозирование дальнейших действий России и делает конфликт долговременным.

Какие провалы сформировали одержимость Путина?

Для понимания действий Путина важно учитывать не только геополитические расчеты, но и личное измерение. Российский лидер воспринимает события последних двадцати лет как ряд унижений, связанных именно с Украиной. Речь идет об Оранжевой революции 2004 года, победу Евромайдана в 2014 году и провал плана быстрого захвата Украины в 2022-м.

Путин считает, что его унизили как лидера. И унизили трижды – в 2004 году, в 2014-м и когда не удалось взять Украину за три дня,

– объяснил историк.

Эти события сформировали у него не просто политическую, а эмоциональную реакцию. Отношение Путина к Украине можно описать как одержимость, которая выходит за пределы рациональной логики.

Его отношение к Украине – это одержимость, одержимая ненависть. Он хочет отомстить и не забывает того, что произошло,

– отметил он.

Историк добавил, что именно эта логика мести делает войну потенциально долговременной. Даже если боевые действия временно остановятся, глубинная мотивация Кремля не исчезнет.

Я не верю в скорое окончание этой войны. Перемирие может быть, но это не означает ее завершения,

– отметил историк.

Наибольший риск заключается в затягивании войны на годы. По словам Грицака, главная задача Украины – сделать все, чтобы этот конфликт не перешел к следующим поколениям и чтобы будущие украинцы не были вынуждены снова воевать с Россией.

