Чому Пекін скорочує інвестиції в Арктику?

Деталі розповіли в Службі зовнішньої розвідки України. Там назвали можливі причини змін – високі ризики, складна логістика та геополітична напруженість.

У розвідці вважають, що Китай поступово згортатиме активність в Арктиці, адже Росія не є для нього повноцінною альтернативою співпраці із Заходом.

Цікаво, що п'ять із шести спільних із країною-агресоркою проєктів були погоджені ще до 2022 року, тобто до початку повномасштабної війни проти України. Ба більше, один із них уже закрили – через проблеми з реалізацією, а нових масштабних ініціатив немає.

Головна перешкода для активізації китайських інвестицій в Росії – міжнародні санкції. Ризики для будь-якого великого проєкту різко підвищують обмеження у:

фінансовому секторі;

доступі до технологій;

міжнародному страхуванні.

Тож "прагматичний" Пекін не поспішає нарощувати вкладення в економіку країни, яка перебуває в міжнародній ізоляції.

Росія не лише не стає центром арктичного прориву для Китаю, а й дедалі більше перетворюється на токсичного партнера для глобального бізнесу,

– йдеться в повідомленні СЗРУ.

Поки "цивілізовані" країни уникають співпраці з державою-агресоркою, Москва втрачає інвестиційні можливості, технологічний доступ і перспективи розвитку навіть у тих регіонах, які вважала стратегічними.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли про невдачу Володимира Путіна щодо головної російської судноплавної магістралі в Арктиці – Північного морського шляху. Енергоносії хотіли транспортувати цим шляхом лише вітчизняними танкерами, але плани довелося відкласти до 2028 року, оскільки судна просто не встигли збудувати.

Як Росія та Китай співпрацюють в Арктиці?