Почему Пекин сокращает инвестиции в Арктику?

Детали рассказали в Службе внешней разведки Украины. Там назвали возможные причины изменений – высокие риски, сложная логистика и геополитическая напряженность.

В разведке считают, что Китай постепенно сворачивать активность в Арктике, ведь Россия не является для него полноценной альтернативой сотрудничества с Западом.

Интересно, что пять из шести совместных со страной-агрессором проектов были согласованы еще до 2022 года, то есть до начала полномасштабной войны против Украины. Более того, один из них уже закрыли – из-за проблем с реализацией, а новых масштабных инициатив нет.

Главное препятствие для активизации китайских инвестиций в России – международные санкции. Риски для любого крупного проекта резко повышают ограничения в:

финансовом секторе;

доступе к технологиям;

международном страховании.

Поэтому "прагматичный" Пекин не спешит наращивать вложения в экономику страны, которая находится в международной изоляции.

Россия не только не становится центром арктического прорыва для Китая, но и все больше превращается в токсичного партнера для глобального бизнеса,

– говорится в сообщении СВРУ.

Пока "цивилизованные" страны избегают сотрудничества с государством-агрессором, Москва теряет инвестиционные возможности, технологический доступ и перспективы развития даже в тех регионах, которые считала стратегическими.

Напомним, ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО рассказали о неудаче Владимира Путина в отношении главной российской судоходной магистрали в Арктике – Северного морского пути. Энергоносии хотели транспортировать этим путем только отечественными танкерами, но планы пришлось отложить до 2028 года, поскольку суда просто не успели построить.

Как Россия и Китай сотрудничают в Арктике?