Лавров снова оскандалился из-за интервью, в котором назвал Украину "нацистским государством"
- Интервью Сергея Лаврова вызвало критику за повторение нарративов о "нацистской Украине" и "государственном перевороте" 2014 года.
- Французские и украинские официальные лица осудили использование прайм-тайма для пропаганды, подчеркивая опасность дезинформации.
Интервью Сергея Лаврова на французском телеканале France 2 вызвало шквал критики во Франции и Украине. Он повторил нарративы о "нацистской Украине" и государственном перевороте 2014 года.
Официальные лица осудили использование прайм-тайма для пропаганды и дезинформационных месседжей. Об этом пишет France 24.
Что заявил Лавров на интервью?
Во время эфира, который состоялся в прайм-тайм, Лавров повторил заявления о "нацистской Украине" и назвал события 2014 года "государственным переворотом". Эти слова возмутили как французских политиков, так и украинских дипломатов, которые расценили интервью как очередной пример пропаганды и дезинформации.
Лавров утверждал, что Россия якобы защищает международное право, и называл войну в Украине частью борьбы с "незаконными режимами". Он также отрицал удары по гражданским объектам и пытался представить действия России как "законные и оправданные".
Журналистка Леа Саламе, которая брала интервью, пыталась задать ему прямые вопросы относительно гражданских жертв и международного права, однако разговор оставался односторонним, а ключевые тезисы Лаврова были пропагандистскими.
Реакция французских политиков была резкой. Министр иностранных дел Франции назвал использование прайм-тайма для повторения таких месседжей опасным.
Повторение лжи в прайм-тайм не делает ее правдой". Французские журналистские ассоциации тоже осудили эфир, подчеркнув необходимость более тщательного противодействия пропаганде и дезинформации,
– сказал он.
Украинские дипломаты также выразили возмущение. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в соцсетях подчеркнул, что предоставлять трибуну "военному преступнику" неприемлемо: "Я думаю, что многие люди, для которых ценности действительно важны, задают себе вопрос: какой смысл давать трибуну обычному фашисту и военному преступнику?".
Что еще известно о последних заявлениях Лаврова?
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США хотят получить контроль над "Северным потоком". Газопроводы были повреждены в сентябре 2022 года, и инцидент называют актом саботажа.
Лавров заявил, что Украина не готова к переговорам. А потому Россия "намерена добиваться целей СВО на земле". То есть фактически продолжит войну против Украины.