Официальные лица осудили использование прайм-тайма для пропаганды и дезинформационных месседжей. Об этом пишет France 24.

Что заявил Лавров на интервью?

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова на французском общественном телеканале вызвало шквал критики во Франции и Украине.

Во время эфира, который состоялся в прайм-тайм, Лавров повторил заявления о "нацистской Украине" и назвал события 2014 года "государственным переворотом". Эти слова возмутили как французских политиков, так и украинских дипломатов, которые расценили интервью как очередной пример пропаганды и дезинформации.

Лавров утверждал, что Россия якобы защищает международное право, и называл войну в Украине частью борьбы с "незаконными режимами". Он также отрицал удары по гражданским объектам и пытался представить действия России как "законные и оправданные".

Журналистка Леа Саламе, которая брала интервью, пыталась задать ему прямые вопросы относительно гражданских жертв и международного права, однако разговор оставался односторонним, а ключевые тезисы Лаврова были пропагандистскими.

Реакция французских политиков была резкой. Министр иностранных дел Франции назвал использование прайм-тайма для повторения таких месседжей опасным.

Повторение лжи в прайм-тайм не делает ее правдой". Французские журналистские ассоциации тоже осудили эфир, подчеркнув необходимость более тщательного противодействия пропаганде и дезинформации,

– сказал он.

Украинские дипломаты также выразили возмущение. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в соцсетях подчеркнул, что предоставлять трибуну "военному преступнику" неприемлемо: "Я думаю, что многие люди, для которых ценности действительно важны, задают себе вопрос: какой смысл давать трибуну обычному фашисту и военному преступнику?".

