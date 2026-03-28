Офіційні особи засудили використання прайм‑тайму для пропаганди та дезінформаційних меседжів. Про це пише France 24.

Дивіться також Просив допомоги для партії Фіцо на виборах: опубліковано стенограму розмови Сіярто і Лаврова

Що заявив Лавров на інтерв'ю?

Інтерв’ю міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на французькому суспільному телеканалі викликало шквал критики у Франції та Україні.

Під час ефіру, який відбувся в прайм‑тайм, Лавров повторив заяви про "нацистську Україну" та назвав події 2014 року "державним переворотом". Ці слова обурили як французьких політиків, так і українських дипломатів, які розцінили інтерв’ю як черговий приклад пропаганди та дезінформації.

Лавров стверджував, що Росія нібито захищає міжнародне право, і називав війну в Україні частиною боротьби з "незаконними режимами". Він також заперечував удари по цивільних об’єктах і намагався представити дії Росії як "законні та виправдані".

Журналістка Леа Саламе, яка брала інтерв’ю, намагалася поставити йому прямі питання щодо цивільних жертв і міжнародного права, проте розмова залишалася односторонньою, а ключові тези Лаврова були пропагандистськими.

Реакція французьких політиків була різкою. Міністр закордонних справ Франції назвав використання прайм‑тайму для повторення таких меседжів небезпечним.

Повторення брехні в прайм‑тайм не робить її правдою». Французькі журналістські асоціації теж засудили ефір, наголосивши на необхідності ретельнішої протидії пропаганді та дезінформації,

– сказав він.

Українські дипломати також висловили обурення. Посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережах підкреслив, що надавати трибуну "воєнному злочинцю" є неприйнятним: "Я думаю, що багато людей, для яких цінності справді важливі, ставлять собі питання: який сенс давати трибуну звичайному фашисту та воєнному злочинцю?".

Що ще відомо про останні заяви Лаврова?