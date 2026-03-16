Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС. Таку цинічну заяву Лавров зробив під час пресконференції 16 березня.

Що Лавров сказав про війну в Україні?

Міністр заявив, що Україна не готова до переговорів. А тому Росія "має намір добиватися цілей СВО на землі". Тобто фактично продовжить війну проти України.

Президент Путін неодноразово підтверджував, що ми однозначно віддані переговорному рішенню. Але оскільки київський режим до цього не готовий, ми досягатимемо цілей спеціальної військової операції на землі, що зараз і відбувається,

– сказав Лавров.

Окрім цього, він розкритикував Євросоюз. Мовляв, "брюссельські бюрократи повністю себе дискредитували" та хочуть зберегти Зеленського при владі. Росія не бачить у цьому конструктиву та бажання досягти прогресу на переговорах.

Лавров додав, що представник Франції "не привіз нічого нового" в Москву. Мова про конфлікт російських "дипломатів" із французькими колегами. Ба більше, очільник МЗС Росії звинуватив французів у тому, що ті спершу просили про конфіденційність зустрічі, та потім розповіли про неї.

Іще росіянам не подобається позиція США щодо Ірану. Лавров зухвало висловився, що американці помилялися, коли думали, що Іран впаде за один день. У Москві вважають, що США хочуть захопити іранський уран, "як і всі енергоресурси планети".

Який конфлікт у Росії з Францією?