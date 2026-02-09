Будет хуже "СВО": Лавров заявил, что Россия "разнесет" Европу, если та нападет
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова дать военный ответ Европе в случае нападения.
- Российский чиновник назвал европейцев "русофобами" и отметил, что Россия не позволит размещение оружия в Украине.
Россия не намерена нападать на Европу, но готова дать "полноценный военный ответ" в случае необходимости, используя все необходимые для этого средства.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщают пропагандистские издания "ТАСС" и "РБК. Новости".
Смотрите также Будущие "солдаты Путина": как Россия меняет сознание украинских детей на оккупированных территориях
Как Лавров угрожает Европе?
По словам российского министра, пока у них нет планов нападать на страны Европы, и Москва сосредоточена на боевых действиях в Украине. Чиновник в очередной раз прибегнул к пустым угрозам в случае возможного нападения европейцев.
Если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Россию, то, как сказал (Путин – 24 Канал) это будет не специальной военной операцией с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами по этому,
– заявил он.
К слову, также Сергей Лавров назвал европейцев "русофобами", и добавил, что Россия "не позволит размещать в Украине любые виды оружия, которые угрожают интересам российской безопасности". Он упрекнул и Соединенные Штаты.
Как растет напряжение между Россией и Европой?
Ранее сообщали, что Россия наращивает военную инфраструктуру возле Финляндии, в частности на базах в Петрозаводске и Кандалакше. Это может свидетельствовать о подготовке Москвы к возможному конфликту с Европой.
В то же время руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия атакует страны НАТО в течение 2 – 3 лет. По его мнению, Германия будет в эпицентре событий.
К слову, аналитики убеждены, что вторжение России в НАТО и ЕС в последнее время стало все более вероятным из-за напряженности в отношениях Европы и наращивания Москвой своих стратегических запасов.