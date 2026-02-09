Россия не намерена нападать на Европу, но готова дать "полноценный военный ответ" в случае необходимости, используя все необходимые для этого средства.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщают пропагандистские издания "ТАСС" и "РБК. Новости".

Как Лавров угрожает Европе?

По словам российского министра, пока у них нет планов нападать на страны Европы, и Москва сосредоточена на боевых действиях в Украине. Чиновник в очередной раз прибегнул к пустым угрозам в случае возможного нападения европейцев.

Если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Россию, то, как сказал (Путин – 24 Канал) это будет не специальной военной операцией с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами по этому,

– заявил он.

К слову, также Сергей Лавров назвал европейцев "русофобами", и добавил, что Россия "не позволит размещать в Украине любые виды оружия, которые угрожают интересам российской безопасности". Он упрекнул и Соединенные Штаты.

Как растет напряжение между Россией и Европой?