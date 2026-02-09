Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что эта стратегия значительно глубже и опаснее, чем кажется. По его словам, Россия инвестирует именно в те механизмы влияния, противодействие которым требует совсем другого подхода.

Россия меняет идентичность детей на оккупированных территориях

Андрющенко объяснил, что работа России с украинскими детьми на оккупированных территориях давно вышла за пределы обычной пропаганды. По его словам, речь идет о системном и продуманном подходе, который направлен не на быстрый результат, а на постепенное изменение идентичности. Ключевым инструментом здесь становится не давление, а привлечение, которое маскируется под досуг, поездки и якобы полезные образовательные программы.

Россияне все это делают в игровой форме. Привлечение, милитаризация и изменение идентичности происходят именно так,

– подчеркнул он.

Так называемые лагеря для детей на самом деле являются отдельно разработанными программами с четкой идеологической целью. Россия использует маломобильность детей из небольших городов, которые до полномасштабной войны почти не путешествовали по стране. Их вывозят в большие города и формируют эмоциональную связь, которая впоследствии работает на восприятие российских нарративов.

Они берут детей, везут их в большие российские города, показывают, как там красиво. Ребенок возвращается и уже иначе воспринимает реальность,

– объяснил руководитель Центра изучения оккупации.

Он подчеркнул, что это направление является для России приоритетным на государственном уровне. По его словам, финансирование оккупированных территорий сокращается почти во всех сферах, кроме образования, культуры и спорта. Именно эти программы курируются администрацией президента России и имеют четкую идеологическую составляющую.

Это программы, направлены исключительно на идеологическое воздействие на детей, и их финансирование постоянно растет,

– отметил Андрющенко.

По его словам, самое опасное то, что оккупированные территории стали для России площадкой социального эксперимента. Успешные методы воздействия на украинских детей впоследствии масштабируют уже на всю территорию России. Именно поэтому вопрос противодействия этой политике давно должен был быть в центре государственного внимания, и промедление здесь может иметь необратимые последствия.

Почему Украина проигрывает медиаполе и что может сработать в ответ?

Украине недостаточно просто фиксировать факты принудительной "перевоспитательной" политики на оккупированных территориях. Ключевая проблема в том, что государство до сих пор не зашло в медиасреду, где Россия реально конкурирует за внимание детей и подростков. Влияние формируется не только через школу или лагеря, а через контент, который дети потребляют ежедневно, и через их собственные коммуникации в соцсетях.

Украина должна была бы зайти на то медиа поле, где она может конкурировать с Россией,

– подчеркнул Андрющенко.

Он привел пример, что россияне переводили украинский мультфильм "Мавка" на русский, потому что не могли создать подобный по качеству контент. По его мнению, именно системное производство сильного украинского продукта может стать частью контрпропаганды, которая работает для молодой аудитории. Однако он подчеркнул, что этого мало без поддержки государственных программ.

Мы должны делать что-то подобное постоянно, 24 на 7,

– подчеркнул он.

Отдельно Андрющенко обратил внимание, что подростки уже влияют друг на друга даже без государственных инструментов. По его словам, дети из оккупации поддерживают контакты со сверстниками, которые выехали, и бывают случаи, когда именно подростки убеждают других выезжать и вступать в украинские учебные заведения. Он отметил, что такие истории существуют, но сейчас остаются за пределами любых системных программ поддержки.

Это не преувеличение и не искажение, это факт. Но все это за пределами государственных программ и любых поддержек,

– отметил руководитель Центра изучения оккупации.

По его словам, если бы Украина выстроила эту работу в отдельные программы, эффект был бы существенно сильнее, потому что тогда подростковые контакты в соцсетях превращались бы в инструмент реального влияния, а не стихийную инициативу отдельных детей.

Россия использует детей как полигон для экспериментов

Самое опасное в этой политике России заключается в том, что оккупированные территории превратились в площадку для масштабного социального эксперимента. По его словам, российская система действует прагматично и без эмоций, тестируя разные подходы влияния именно на украинских детей. Те методы, которые дают результат, затем масштабируются уже на всю территорию России.

Россияне используют детское и подростковое пространство на оккупированных территориях как зону социального эксперимента. Если что-то сработало с украинскими детьми, это точно сработает и с российскими,

– подчеркнул он.

Андрющенко подчеркнул, что промедление с ответом может иметь критические последствия. По его словам, Россия не скрывает конечную цель – воспитать из украинских детей будущих солдат, лояльных кремлёвской идеологии. Именно поэтому, отметил он, борьба за детей должна была начаться ещё несколько лет назад и до сих пор даже не стала предметом полноценного публичного обсуждения.

Когда мы наконец придём к пониманию, что за наших детей нужно воевать, может быть уже поздно. Россияне просто делают из них солдат Путина,

– отметил Андрющенко.

По его словам, ответ Украины должен быть системным, долгосрочным и таким же продуманным, как действия России. В противном случае потери в этой войне могут оказаться не только территориальными, но и поколенческими.

Что известно о ситуации на оккупированных территориях: