Пророссийская Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции в случае выигрыша в апелляции

Решение по жалобе ультраправого французского политика Марин Ле Пен на приговор по делу о хищении средств ЕС Парижский апелляционный суд примет летом 2026 года.

Это произойдет задолго до президентских выборов во Франции, что дает ей шанс в случае выигрыша в апелляции. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщило BFMTV, передает 24 Канал.

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Как Ле Пен может баллотироваться в президенты

Апелляционный суд Парижа получил "три апелляции" после приговора скандальной Ле Пен и ее однопартийцам из "Национального объединения", и "рассмотрит это дело в сроки, которые позволят вынести решение летом 2026 года".

Таким образом второе судебное разбирательство состоится самое позднее в начале 2026 года, а значит, окончательное решение будет вынесено за много месяцев до президентских выборов 2027 года, в которых Ле Пен хочет участвовать.

В случае выигрыша в апелляции она получит шанс баллотироваться в президенты Франции. Напомним, что ее и еще восьмерых евродепутатов обвиняют в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощников в Европарламенте.

Ее обвинили в присвоении 137 тысяч евро средств, которые она получала во время работы в Европейском парламенте в период с 2004 по 2017 год. Кроме нее, приговоры в хищении средств получили еще 29 человек.