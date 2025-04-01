Пророссийская Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции в случае выигрыша в апелляции
- Марин Ле Пен подала апелляцию на приговор по делу о хищении средств ЕС, решение будет принято в 2026 году.
- В случае выигрыша в апелляции Ле Пен сможет баллотироваться в президенты Франции на выборах 2027 года.
- Ее обвиняют в присвоении 137 тысяч евро во время работы в Европарламенте с 2004 по 2017 год.
Решение по жалобе ультраправого французского политика Марин Ле Пен на приговор по делу о хищении средств ЕС Парижский апелляционный суд примет летом 2026 года.
Это произойдет задолго до президентских выборов во Франции, что дает ей шанс в случае выигрыша в апелляции. Об этом во вторник, 1 апреля, сообщило BFMTV, передает 24 Канал.
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Как Ле Пен может баллотироваться в президенты
Апелляционный суд Парижа получил "три апелляции" после приговора скандальной Ле Пен и ее однопартийцам из "Национального объединения", и "рассмотрит это дело в сроки, которые позволят вынести решение летом 2026 года".
Таким образом второе судебное разбирательство состоится самое позднее в начале 2026 года, а значит, окончательное решение будет вынесено за много месяцев до президентских выборов 2027 года, в которых Ле Пен хочет участвовать.
В случае выигрыша в апелляции она получит шанс баллотироваться в президенты Франции. Напомним, что ее и еще восьмерых евродепутатов обвиняют в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощников в Европарламенте.
Ее обвинили в присвоении 137 тысяч евро средств, которые она получала во время работы в Европейском парламенте в период с 2004 по 2017 год. Кроме нее, приговоры в хищении средств получили еще 29 человек.