Марин Ле Пен приговорена к лишению свободы на 4 года. Из них 2 года – условно, еще 2 она проведет с электронным браслетом. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на приговор Парижского уголовного суда, передает 24 Канал.

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Что известно о деле Ле Пен

Суд в Париже признал Марин Ле Пен и восемь евродепутатов от Национального объединения виновными в нецелевом расходовании средств Европарламента.

Как установило следствие, внутри партии была система таких "контрактов", по которым получали средства от Европарламента. "Ни один из исполнителей контрактов действительно ничего не делал, а средства оставались у депутатов партии", – подчеркнули в суде.

Марин Ле Пен обвинили в присвоении 137 тысяч евро средств, которые она получала во время работы в Европейском парламенте в период с 2004 по 2017 год. Кроме нее, приговоры в хищении средств получили еще 29 человек.

К слову, Ле Пен также потеряла право баллотироваться в органы власти на 5 лет. Это означает, что она не сможет принять участие в президентских выборах в 2027 году. Приговор вступает в силу немедленно, даже если Марин Ле Пен подаст апелляцию.

Сама политик отрицает обвинения, утверждая, что дело связано с бюрократией и административной путаницей. Она покинула зал суда, не дождавшись оглашения приговора.

Напомним, что Марин Ле Пен является пророссийским деятелем. Она поддерживала политику Кремля в отношении Украины и Сирии. Также Ле Пен высказывалась против антироссийских санкций. Она называла Крым российским и выступала против оказания военной помощи Киеву.