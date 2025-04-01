Це станеться задовго до президентських виборів у Франції, що дає їй шанс у разі виграшу в апеляції. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомило BFMTV, передає 24 Канал.

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Як Ле Пен може балотуватися у президенти

Апеляційний суд Парижа отримав "три апеляції" після вироку скандальній Ле Пен та її однопартійцям з "Національного об'єднання", і "розгляне цю справу в терміни, які дозволять винести рішення влітку 2026 року".

Таким чином другий судовий розгляд відбудеться найпізніше на початку 2026 року, а отже, остаточне рішення буде винесене за багато місяців до президентських виборів 2027 року, в яких Ле Пен хоче брати участь.

У разі виграшу в апеляції вона отримає шанс балотуватись у президенти Франції. Нагадаємо, що її та ще вісьмох євродепутатів звинувачують у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті.

Її звинуватили у привласненні 137 тисяч євро коштів, які вона отримувала під час роботи в Європейському парламенті в період з 2004 по 2017 рік. Окрім неї, вироки у розкраданні коштів отримали ще 29 осіб.