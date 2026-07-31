"Мы стремимся к миру": Трамп усомнился, даст ли разрешение Украине производить ракеты Patriot, – FT

Дональд Трамп заявил, что пока не принял решение о том, получит ли Украина разрешение на производство ракет-перехватчиков Patriot. Таким образом, он поставил под сомнение, согласятся ли США на один из приоритетов Киева.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на комментарий Трампа.

Что сказал Трамп о лицензии на производство ракет Patriot?

Как пишет издание, Трамп заявил, что "не уверен", предоставит ли Вашингтон Украине лицензию на производство ракет Patriot.

Сейчас этот вопрос еще находится на стадии рассмотрения.

Это чрезвычайно мощное оружие, и… мы должны быть несколько осторожными в отношении того, кому мы предоставляем лицензию. Мы, собственно, не выдаем лицензий на оборудование,

– сказал Трамп.

Он добавил, что его внимание сосредоточено на прекращении войны, а также что его специальные посланники Виткофф и Кушнер в ближайшее время впервые посетят Украину.

"Если говорить очень просто, мы хотим, чтобы война России в Украине закончилась. Мне не нужны ракеты. Мы стремимся к миру", – заявил американский президент.

Стоит отметить, что эти заявления он сделал всего через 2 дня после встречи с президентом Зеленским в Белом доме.

Тогда украинский лидер назвал переговоры "успешными" и отметил, что обсуждались "производство перехватчиков Patriot и несколько других идей".

О самой лицензии Киеву на производство ракет заявил Трамп в начале июля на саммите НАТО в Турции.