Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Алиса Вайдель обвинила бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в срыве мирных переговоров между Украиной и Россией весной 2022 года. Она заявила, что британский политик якобы удерживал президента Владимира Зеленского от заключения соглашения с Москвой.

Об этом Вайдель рассказала в подкасте "Zur Wahrheit gehört" издания Welt.

Что Вайдель сказала о Джонсоне и переговорах 2022 года?

Лидер AfD заявила, что проект мирного соглашения, который обсуждали Украина и Россия весной 2022 года, якобы предусматривал для Киева значительно лучшие условия, чем те, на которые он может рассчитывать сейчас.

Вайдель также повторила тезис о том, что Борис Джонсон якобы оказал влияние на Владимира Зеленского и удерживал его от достижения договоренностей с Россией. Подобные обвинения неоднократно выдвигались российскими политиками и пропагандистами.

Какие условия Россия выдвигала Украине в 2022 году?

В ходе переговоров Москва требовала от Украины постоянного нейтралитета, отказа от вступления в НАТО и отсутствия иностранных войск на ее территории. Россия также настаивала на ограничении численности украинской армии – с 250 тысяч до 85 тысяч военнослужащих.

Взамен Киеву предлагали гарантии безопасности от европейских государств, которые должны были быть аналогичны механизмам НАТО. Украина не согласилась на окончательный проект, расценив предложенные условия как фактическую капитуляцию.

Что Зеленский говорил об обвинениях в адрес Джонсона?

В феврале 2025 года Владимир Зеленский опроверг утверждение о том, что Борис Джонсон сорвал возможное мирное соглашение между Украиной и Россией весной 2022 года.

Президент подчеркнул, что Москва выдвигала ультиматумы, на которые Киев не соглашался. Он также опроверг, что Джонсон во время визита в Киев в апреле 2022 года убеждал украинские власти отказаться от мирного соглашения, которое обсуждалось на переговорах в Стамбуле.

Россия неоднократно распространяла утверждения о якобы вмешательстве Джонсона в переговоры.

В то же время Вайдель уже заявляла, что Украина проиграла войну, и призывала немецких чиновников договариваться с Владимиром Путиным.