Об этом политик заявила в интервью, фрагменты которого опубликовал Clash Report.

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Что заявила лидер АдН?

По словам политика, Россия якобы стремится создать "коридор безопасности" между собой и НАТО и не согласится на другие условия. Она убеждена, что Запад должен более серьезно относиться к интересам Москвы в сфере безопасности.

Вайдель сравнила ситуацию с гипотетическим размещением ракетных комплексов стран Варшавского договора в Мексике или Канаде, граничащих с США. По ее мнению, Вашингтон не допустил бы такого сценария, однако в отношении России Запад якобы не учитывает аналогичных опасений.

По словам Вайдель, в 2022 году президенту Владимиру Зеленскому якобы помешали подписать мирное соглашение с Россией во время переговоров в Стамбуле. Политик обвинила западные страны, в частности Великобританию, в том, что они создали у украинских властей ложные ожидания относительно дальнейшего развития войны.

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Стамбульский меморандум предусматривал гораздо лучшие условия для Украины, чем те, что существуют сегодня. Война должна была закончиться еще тогда– заявила Вайдель.

Она также выступила за скорейшее прекращение боевых действий путем переговоров и заявила, что при поиске мирного урегулирования необходимо учитывать интересы безопасности не только Украины, но и России.

Она также считает, что из-за вовлеченности в войну Германия утратила роль посредника, которую, по ее словам, играла после Второй мировой войны. Вайдель заявила, что Россия воспринимает Берлин как сторону конфликта. Политик раскритиковала немецких чиновников и добавила, что на месте канцлера Мерца немедленно отправилась бы на личные переговоры с Владимиром Путиным. Она упрекнула правительственных чиновников в том, что они регулярно ездят только в Киев.

Кроме того, политик отвергла предположение, что победа России вызовет новую волну украинских беженцев в Европе. Она заявила, что после завершения боевых действий украинцы, находящиеся в Германии, должны вернуться домой.

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По словам Вайдель, речь идет об 1,1 миллиона украинцев, которые в настоящее время проживают в Германии.

Напомним, ранее Алис Вайдель уже заявляла, что Украина якобы не способна победить Россию, и призвала прекратить поддержку Киева. Об этом она говорила в интервью The Economist.