Лидеры Евросоюза перед встречей американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске обнародовали совместное заявление в поддержку Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Европейского совета. Отметим, что Венгрия воздержалась от поддержки соответствующего заявления.

Что известно об этом заявлении?

Европейские лидеры в соответствующем заявлении вместе приветствовали усилия президента США Дональда Трампа, направленные на окончание агрессивной войны России против Украины и достижения справедливого и прочного мира между обеими страны.

Они подчеркнули, что мир должен уважать международное право, в частности с принципами независимости, суверенитета, территориальной целостности и неизменности международных границ силой, имея в виду вопрос уступок территориями.

Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Значимые переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий,

– говорится в заявлении.

Также лидеры государств-членов заявили, что и в дальнейшем будут оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине, а также применять ограничительные меры против России.

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя обнародованное заявление, выразил благодарность европейским лидерам за поддержку. Он в очередной раз подчеркнул необходимость санкций и ограничений для давления на Россию для окончания войны.

"Благодарен лидерам Европы за четкую поддержку нашей независимости, территориальной целостности и именно такого активного подхода к дипломатии, который может помочь завершить эту войну достойным миром", – написал президент Украины.

Венгрия воздержалась от поддержки

Впрочем, несмотря на вышеупомянутое, подписать соответствующее заявление отказалась Венгрия. Премьер страны Виктор Орбан объяснил такое решение тем, что "предоставление указаний со скамейки запасных может только ухудшить ситуацию", и призвал к саммиту ЕС и России.

Единственно разумным действием для лидеров ЕС является инициировать саммит ЕС-Россия, по примеру встречи США-Россия. Дайте шанс миру,

– написал он.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что после его саммита с Путиным 15 августа на Аляске следующая встреча может быть между Зеленским и Путиным. Или же в формате Владимир Зеленский, Владимир Путин и Дональд Трамп.