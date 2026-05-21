В Литве готовят укрытие и систему оповещения для защиты от дронов

После того, как в воздушное пространство стран Балтии залетели дроны, Литва заявила о подготовке укрытий для гражданского населения. Также в стране планируют усовершенствовать систему оповещений о воздушных тревогах.

Об этом во время заседания Комиссии по национальной безопасности Литвы в среду, 20 мая, заявила премьер Инга Ругинене, сообщает издание LRT.

Что привело к усилению опасности для воздушного пространства Литвы?

Из-за дронов, которые в среду, 20 мая, двигались вдоль восточной границы Литвы, красный уровень угрозы объявили даже в столице страны – Вильнюсе. Жителей столичного региона призвали спуститься в укрытие.

В результате инцидента правительство страны созвало заседание Комиссии по национальной безопасности. Премьер-министр Инга Ругинене отметила, что на этот раз система оповещения сработала корректно, вовремя уведомив граждан. Она также извинилась за сбой работы системы, который произошел в воскресенье, 17 мая, когда в Утенском районе обнаружили дрон со взрывчаткой.

Как Литва собирается защищаться от дронов?

По словам Ругинене, теперь население страны будут информировать чаще даже в случае низкой вероятности угрозы. Премьер пообещала проконтролировать устранение недостатков системы оповещения Литвы – сайта LT72.

В ближайшее время в стране планируется установка радаров ближнего действия и дополнительных пассивных радаров. До конца лета их интегрируют в общую систему.

Инга Ругинене призвала представителей власти в регионах проконтролировать доступность укрытий.

Очень важно обеспечить, чтобы муниципалитеты позаботились о доступности всех укрытий. Департамент противопожарной охраны и спасения направит такое требование ко всем муниципалитетам. Мы будем требовать, чтобы в этот чувствительный период укрытия были открытыми круглосуточно,

– отметила премьер-министр Литвы.

Как в Литве отреагировали на нарушение границ беспилотниками?

Напомним, из-за нарушения воздушного пространства Литвы 20 мая, тревога была объявлена в ряде восточных районов страны (Утенском, Игналинском, Зарасайском, Швянчонском). Позже красный уровень опасности объявили и в столице. Из-за этого в Вильнюсе даже временно остановили движение общественного транспорта.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил, что армия отреагировала на инцидент должным образом – своевременно и быстро. Впрочем, система реагирования на нарушение воздушного пространства страны требует совершенствования из-за новых реалий.

"Мы сталкиваемся с новой реальностью, такая ситуация – в Европе война. Это касается и нас, поэтому очень важно сохранять спокойствие, четко знать, где укрытие и куда можно пройти в случае получения сигнала об опасности. Инцидент на восточной границе показал, что некоторые муниципалитеты еще должны выполнить домашнее задание", – отметил Робертас Каунас.

Почему дроны пересекают границу стран Балтии?

В течение последних месяцев воздушные силы Латвии, Литвы и Эстонии несколько раз фиксировали нарушение своего воздушного пространства беспилотниками. Известно, что некоторые из этих дронов были украинскими. В Министерстве обороны Украины отмечают, что беспилотники попадали в воздушное пространство стран Балтии из-за работы российских средств радиоэлектронной борьбы.

Во вторник, 19 мая, в Эстонии впервые сбили украинский дрон. Министр обороны Михаил Федоров извинился за инцидент.