Литва готова направить свои войска в Украину после прекращения огня, – Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова развернуть свои войска в Украине. Это произойдет в рамках возможной миссии после прекращения огня.

Литовский лидер отметил, что президент США Дональд Трамп имеет "откровенные намерения" о прекращении трехлетней войны России против Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью Bloomberg.

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Что заявил Науседа о миротворческом контингенте

По словам президента Литвы, страна готова отправить миротворческие войска в Украину. Однако, это может произойти только при определенных условиях.

Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим об очень конкретном количестве наших военнослужащих, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции предоставить эту поддержку,

– объясняет Науседа.

Он отмечает, что, несмотря на попытки Трампа завершить эту войну, российский диктатор Владимир Путин "имитирует" переговоры и продолжает атаковать Украину.

Добавим, что сейчас продолжаются переговоры о миротворческой миссии в Украине, которая предусматривает не только размещение сухопутных войск на территории государства, но и авиации и флота. Около 30 стран уже предложили предоставить солдат, самолеты, корабли и другие ресурсы Украине для возможной коалиции добровольческих сил.