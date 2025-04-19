Из-за угрозы атаки со стороны России: Литва намерена укрепить Сувалкский коридор

Литва намерена модернизировать и укрепить второй маршрут через Сувалкский коридор. Это важный участок на границе с Польшей, который считается наиболее вероятным местом потенциального нападения России на ЕС и НАТО.

Об этом в интервью Politico рассказал заместитель главы Минобороны Литвы Томас Годляускас, информирует 24 Канал.

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Литва хочет модернизировать Сувалкский коридор

Вильнюс хочет модернизировать и укрепить оборону в Сувалкском коридоре.

Эти дороги являются критически важными для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего гражданско-военного планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса,

– сказал Годляускас.

Согласно его словам, меры безопасности на этом участке, в частности, будут включать противодействие заглушке сигнала GPS с российской стороны. Полный объем проекта предусматривает реконструкцию 113 километров дороги и реконструкцию 8 мостов. Заместитель министра транспорта Литвы Родерикас Жиобакас недавно сказал POLITICO, что работы планируют завершить до 2028 года.

Литва надеется получить финансирование проекта от Евросоюза. Как рассказал Годляускас, Вильнюс вместе с Польшей, Эстонией и Латвией будет лоббировать его приоритетность в следующем многолетнем бюджете Евросоюза.

Несмотря на то, что этот дорожный проект согласуется с целями по военной мобильности ЕС и НАТО, официально проект дороги не является частью программ обеих организаций. Вместо этого он финансируется как двусторонняя инициатива между польским и литовским министерствами транспорта и обороны.

"Мы будем инвестировать в участок до границы с Литвой, и мы просим Польшу модернизировать свою сторону Августовской дороги, чтобы она соответствовала стандартам военной мобильности", – отметил Годляускас.

Важно! Сувалкский коридор – территория, которая соединяет страны Балтии с Польшей и отделяет Калининградскую область и Беларусь.