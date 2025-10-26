Литва снова закрыла аэропорт в Вильнюсе и границу с Беларусью

Поздно вечером 25 октября Литва временно приостановила работу аэропорта в Вильнюсе и закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью. Это произошло после того, как в воздушное пространство страны снова залетели гелиевые воздушные шары.

Это уже второй такой инцидент за последние два дня, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Российские самолеты залетели в Литву: Москва ответила, нарушала ли чьи-то границы

Когда аэропорт в Вильнюсе возобновит работу?

По данным агентства, движение в Вильнюсском аэропорту остановлено до 2:00 ночи по местному времени. Граница с Беларусью будет оставаться закрытой до этого же времени.

Стоит заметить, что аэропорт Вильнюса уже приостанавливал работу на этой неделе – во вторник и пятницу, а также 5 октября. Все разы причиной становились шары, попадающие в воздушное пространство над столицей.

Литовские власти заявляют, что шары запускают контрабандисты, которые перевозят нелегальные сигареты, и одновременно возлагают ответственность на режим самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко за непринятие мер для прекращения таких запусков.

Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что на следующей неделе Национальная комиссия по безопасности рассмотрит ситуацию и будет искать решение проблемы.

Нарушение воздушного пространства Литвы: похожие случаи