Литва знову закрила аеропорт у Вільнюсі та кордон із Білоруссю
- Литва тимчасово закрила аеропорт у Вільнюсі та два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю через гелієві повітряні кулі, що залетіли в її повітряний простір.
- Литовська влада звинувачує у подіях контрабандистів і режим Олександра Лукашенка, Національна комісія з безпеки наступного тижня розгляне цю проблему.
Пізно ввечері 25 жовтня Литва тимчасово призупинила роботу аеропорту у Вільнюсі та закрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Це відбулося після того, як у повітряний простір країни знову залетіли гелієві повітряні кулі.
Це вже другий такий інцидент за останні два дні, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
Коли аеропорт у Вільнюсі відновить роботу?
За даними агентства, рух у Вільнюському аеропорту зупинено до 2:00 ночі за місцевим часом. Кордон із Білоруссю залишатиметься закритим до цього ж часу.
Варто зауважити, що аеропорт Вільнюса вже призупиняв роботу цього тижня – у вівторок та п’ятницю, а також 5 жовтня. Усі рази причиною ставали кулі, що потрапляли в повітряний простір над столицею.
Литовська влада заявляє, що кулі запускають контрабандисти, які перевозять нелегальні сигарети, та водночас покладає відповідальність на режим самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка за невжиття заходів для припинення таких запусків.
Прем’єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте повідомила, що наступного тижня Національна комісія з безпеки розгляне ситуацію та шукатиме розв'язання проблеми.
Порушення повітряного простору Литви: схожі випадки
23 жовтня два російські літаки порушили повітряний простір Литви на 18 секунд, увійшовши з Калінінградської області. Тоді винищувачі повітряного патрулювання НАТО одразу піднялися в повітря.
Окрім цього, 4 жовтня над аеропортом Вільнюса помітили кілька дронів. Його закрили через небезпеку, а рейси перенаправили до Каунаса, Риги та Гданська.
Варто зауважити, що у 2025 році щонайменше 9 європейських країн зазнали порушення повітряного простору, зокрема Фінляндія, Норвегія, Данія, Естонія, Литва, Латвія, Польща, Румунія та Молдова. Ці інциденти призвели до активації статті 4 НАТО, що передбачає обговорення ситуації на рівні Північноатлантичної ради.