Израильская разведка шокировала количеством ракет "Хезболлы" и Ирана
- Израильская разведка оценивает, что "Хезболла" имеет 10 000 ракет, которые она использует в войне с Израилем.
- Иран и "Хезболла" продолжают готовиться к войне, а США и Израиль планируют отвечать на атаки и снижать возможности Ирана поддерживать войну.
Офицер ВВС Израиля рассказал, что запасы Ирана еще не исчерпались и он имеет более 1000 ракет. Однако ливанская "Хезболла", которая ведет бои с Израилем, имеет 10 000 ракет. Поэтому война на Ближнем Востоке может продолжаться и дальше.
Ранее израильская армия отказывалась предоставлять такую информацию, сообщает Bloomberg.
Что известно об арсеналах Ирана и "Хезболлы"?
Два высокопоставленных чиновника сообщили, что до начала войны в регионе Иран имел 2000 ракет. Около 500 были использованы для ударов по Израилю и странам Персидского залива. Примерно столько же уничтожены армиями США и Израиля. Террористическая организация "Хезболла" имеет 10 000 ракет.
Ежедневно с территории Ливана запускают от 200 до 250 ракет. Большинство из этих ракет направлены на север Израиля. Они заставляют десятки тысяч мирных жителей круглосуточно находиться в бомбоубежищах. ЦАХАЛ заявил, что совершенствует свои технологии обнаружения запуска, чтобы дать жителям городов и поселков, до которых долетают ракеты "Хезболлы", больше времени, чтобы добраться до убежища.
Придется инвестировать много ресурсов. Честно говоря, я должен сказать вам, что он (запас ракет – 24 Канал) не достигнет нуля. Я не уверен, что мы способны сделать гораздо больше, чтобы остановить залпы,
– сказал офицер военно-воздушных сил, полковник разведки, на условиях анонимности.
Что известно о намерениях Ирана и США продолжать войну?
Иран и "Хезболла" не прокомментировали размер своих запасов оружия. Очевидно, что они и дальше готовятся вести войну и не желают идти на уступки США.
Израильские военные считают, что Иран способен продолжать стрелять в дальнейшем. Учитывая нынешние темпы обстрелов Ирана и его союзника "Хезболлы", более чем через 5 недель после начала войны, многие эксперты считают, что у сторон могут быть ресурсы продолжать ее еще не один месяц.
Израиль обещает отвечать на иранские атаки ударами и уменьшать способность режима исламской республики функционировать. Президент США Дональд Трамп угрожает атаковать иранские мосты и электростанции уже в ближайшие дни.
Что известно о попытках закончить войну на Ближнем Востоке?
Напомним, что Трамп выдвигал ультиматум Ирану, призывая заключить соглашение 6 апреля. Если Иран быстро не заключит соглашение, то президент США заявил, что готов взять под контроль его нефть.
Однако стало известно, что переговоры между Ираном и США провалились. Иранская сторона отказалась принимать предложения, которые передавались через посредников.
В другом своем заявлении Трамп говорил, что в случае неготовности Ирана подписать мирное соглашение до 20:00 7 апреля, то США нанесет удары по их критической инфраструктуре, в частности энергетике и транспортным узлам.