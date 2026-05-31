Лукашенко отреагировал на заявление "Мадьяра" о 500 целях для Украины на территории Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление командующего СБС ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди об определении 5 сотен целей для ударов на территории Беларуси. Лукашенко отметил, что они взамен имеют серьезные координаты цели недалеко от Беларуси.

Об этом он заявил во время разговора с журналистами 31 мая.

Интересно Достаточно 5: полковник запаса назвал самые приоритетные цели для ударов по Беларуси

Как Лукашенко прокомментировал заявление "Мадьяра"?

Корреспонденты спросили у президента мнение относительно определения командующим Сил беспилотных систем ВСУ 500 целей для атак на территории Беларуси, на что Александр Лукашенко ответил осторожными угрозами, хоть и без конкретики.

У нас есть серьезные координаты цели недалеко от Беларуси,

– сказал он.

При этом белорусский "лидер" подчеркнул, что государство, по его словам, никогда не осуществит нападение на Украину. Также Лукашенко выразил уверенность в том, что украинские военные, по его словам, не хотят противостояния с белорусами.

Отметим, что буквально накануне Роберт Бровди в присущей для себя манере обратился к Лукашенко: "Минскому гауляйтеру Лукашеску: ругающая собака не кусает. Птица хищная не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет."

Это, кстати, далеко не первое подобное "обращение". Ранее "Мадяр" также отмечал, что украинская сторона отслеживает все полеты "Шахедов", через воздушное пространство Беларуси входящие в Украину, и фиксирует такие случаи. По его словам, "коридор для убийц равен соучастию".