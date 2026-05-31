Про це він заявив під час розмови з журналістами 31 травня.

Як Лукашенко прокоментував заяву "Мадяра"?

Кореспонденти запитали в президента думку щодо визначення командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ 500 цілей для атак на території Білорусі, на що Олександр Лукашенко відповів обережними погрозами, хоч і без конкретики.

У нас є серйозні координати цілі недалеко від Білорусі,

– сказав він.

При цьому білоруський "лідер" наголосив, що держава, за його словами, ніколи не здійснить напад на Україну. Також Лукашенко висловив упевненість у тому, що українські військові, за його словами, не хочуть протистояння з білорусами.

Зазначимо, що буквально напередодні Роберт Бровді в притаманній для себе манері звернувся до Лукашенка: "Мінському гауляйтеру Лукашеску: пес, який лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада: не лізь в очі Україні".

Це, до речі, далеко не перше подібне "звернення". Раніше "Мадяр" також зазначав, що українська сторона відстежує всі польоти "Шахедів", які через повітряний простір Білорусі заходять в Україну, і фіксує такі випадки. За його словами, "коридор для вбивць дорівнює співучасті".