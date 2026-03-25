Красная дорожка, цветы и огромный кортеж по пустым дорогам: Лукашенко посещает КНДР

Самопровозглашенный лидер Беларуси Лукашенко прибыл с визитом в КНДР. Его встречали с цветами на красной дорожке.

Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

Что Лукашенко делает в КНДР?

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в КНДР. Его встретил первый заместитель премьер-министра КНДР Ким Ток Хун. Также в КНДР находится министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Лукашенко встречали цветами и черваоной дорожкой. Группа детей махала флагами двух стран.

Далее Лукашенко отправился к Кымсусанскому дворцу Солнца. Его эскорт по и без того пустых дорогах Пхеньяна сопровождают 21 мотоцикл. Во дворце Лукашенко отдал дань уважения лидерам КНДР Ким Эр Сену и Ким Чен Иру.

