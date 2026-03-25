Красная дорожка, цветы и огромный кортеж по пустым дорогам: Лукашенко посещает КНДР
- Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в КНДР, где его встретили с цветами на красной дорожке.
- Лукашенко отдал дань уважения лидерам КНДР Ким Эр Сену и Ким Чен Иру в Кимсусанском дворце Солнца.
Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".
Смотрите также Обвел спецпредставителя вокруг пальца: какую подлую игру Лукашенко ведет с Белым домом
Что Лукашенко делает в КНДР?
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с визитом в КНДР. Его встретил первый заместитель премьер-министра КНДР Ким Ток Хун. Также в КНДР находится министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.
Лукашенко встречали цветами и черваоной дорожкой. Группа детей махала флагами двух стран.
Далее Лукашенко отправился к Кымсусанскому дворцу Солнца. Его эскорт по и без того пустых дорогах Пхеньяна сопровождают 21 мотоцикл. Во дворце Лукашенко отдал дань уважения лидерам КНДР Ким Эр Сену и Ким Чен Иру.
Лукашенко вскоре могут пригласить в Белый дом
США рассматривают возможность приглашения Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом для дипломатического потепления. Сам Лукашенко в пятницу, 20 марта, заявил, что Трамп пригласил его в Мар-а-Лаго, чтобы обсудить "большую сделку".
С момента возвращения Трампа в Белый дом США стремятся возобновить сотрудничество с Лукашенко. В Беларуси просят освободить политзаключенных в обмен на снятие санкций.