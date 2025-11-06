"Пожалуйста, приезжайте": Лукашенко цинично пригласил украинцев жить в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна "открыта" для украинцев. По словам политика, из Украины в Беларусь уже приехало много людей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Чем на этот раз отличился Лукашенко?

Александр Лукашенко сделал ряд заявлений во время открытия обновленного моста через реку Припять в Мозыре 6 ноября.

Диктатор напомнил, что Мозырский район расположен совсем рядом с Украиной, и он сначала даже отклонил предложение о своем визите туда.

Думаю, ну, на фоне войны в Украине как-то тут нам радоваться и президенту ехать... Но, думаю, простят меня украинцы. Мы же соединяем берега, в том числе и для них,

– объяснил он.

Белорусский лидер также пригласил украинцев приезжать в его страну, заверив, что власть якобы обеспечит их всем необходимым. Он пообещал, что украинским семьям и детям создадут такие же условия жизни, как и гражданам Беларуси, в частности в области образования и здравоохранения.

Мы открыты. Пожалуйста, приезжайте, украинцы. Мы с удовольствием вас примем,

– подчеркнул Лукашенко.

Он также заявил, что в Беларусь уже приехало много людей из Украины и они там работают, ведь "предприятий в стране хватает".

Александр Лукашенко отметил, что белорусская сторона готова принимать украинцев, и назвал их трудолюбивыми людьми, которые понимают белорусов и разговаривают с ними на одном языке.

Какие заявления недавно делал Лукашенко?