"Будь ласка, приїжджайте": Лукашенко цинічно запросив українців жити в Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна "відкрита" для українців. За словами політика, з України до Білорусі вже приїхало багато людей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Чим цього разу відзначився Лукашенко?

Олександр Лукашенко зробив низку заяв під час відкриття оновленого мосту через річку Прип'ять у Мозирі 6 листопада.

Диктатор нагадав, що Мозирський район розташований зовсім поруч з Україною, і він спочатку навіть відхилив пропозицію щодо свого візиту туди.

Думаю, ну, на тлі війни в Україні якось тут нам радіти й президенту їхати... Але, думаю, пробачать мені українці. Ми ж з'єднуємо береги, зокрема й для них,

– пояснив він.

Білоруський лідер також запросив українців приїжджати до його країни, запевнивши, що влада нібито забезпечить їх усім необхідним. Він пообіцяв, що українським сім'ям і дітям створять такі самі умови життя, як і громадянам Білорусі, зокрема в галузі освіти та охорони здоров'я.

Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо,

– підкреслив Лукашенко.

Він також заявив, що до Білорусі вже приїхало багато людей з України, і вони там працюють, адже "підприємств у країні вистачає".

Олександр Лукашенко зазначив, що білоруська сторона готова приймати українців, та назвав їх працьовитими людьми, які розуміють білорусів і розмовляють з ними однією мовою.

Які заяви нещодавно робив Лукашенко?