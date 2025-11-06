"Будь ласка, приїжджайте": Лукашенко цинічно запросив українців жити в Білорусь
- Олександр Лукашенко запросив українців жити в Білорусь, зазначивши, що країна відкрита для них.
- Він запевнив, що українським сім'ям будуть створені такі самі умови життя, як і громадянам Білорусі, зокрема в галузі освіти та охорони здоров'я.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна "відкрита" для українців. За словами політика, з України до Білорусі вже приїхало багато людей.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруське державне інформагентство БЕЛТА.
Чим цього разу відзначився Лукашенко?
Олександр Лукашенко зробив низку заяв під час відкриття оновленого мосту через річку Прип'ять у Мозирі 6 листопада.
Диктатор нагадав, що Мозирський район розташований зовсім поруч з Україною, і він спочатку навіть відхилив пропозицію щодо свого візиту туди.
Думаю, ну, на тлі війни в Україні якось тут нам радіти й президенту їхати... Але, думаю, пробачать мені українці. Ми ж з'єднуємо береги, зокрема й для них,
– пояснив він.
Білоруський лідер також запросив українців приїжджати до його країни, запевнивши, що влада нібито забезпечить їх усім необхідним. Він пообіцяв, що українським сім'ям і дітям створять такі самі умови життя, як і громадянам Білорусі, зокрема в галузі освіти та охорони здоров'я.
Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо,
– підкреслив Лукашенко.
Він також заявив, що до Білорусі вже приїхало багато людей з України, і вони там працюють, адже "підприємств у країні вистачає".
Олександр Лукашенко зазначив, що білоруська сторона готова приймати українців, та назвав їх працьовитими людьми, які розуміють білорусів і розмовляють з ними однією мовою.
Які заяви нещодавно робив Лукашенко?
Нещодавно Олександр Лукашенко заявив про розміщення російського ракетного комплексу "Орешник" в Білорусі та пригрозив ударами по країнах Європи. За його словами, вони з російським диктатором Путіним можуть будь-коли ухвалити таке рішення.
Лукашенко також заявив, що Україна навряд чи отримає американські крилаті ракети Tomahawk. На його думку, подібні розмови є лише риторикою.
У вересні Олександр Лукашенко неочікувано заявив, що хотів би поговорити з Володимиром Зеленським. Білоруський диктатор сказав, що у випадку відмови від його мирного плану президент України може втратити свою країну.