Решение бессрочное: Лукашенко и окружению запретили въезд в Эстонию

Правительство Эстонии в четверг, 24 июля, приняло решение сделать санкции против Беларуси бессрочными, продлив запрет на въезд для ключевых представителей белорусского режима в страну. Инициативу внес министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Что известно о запрете въезда в Эстонию для Лукашенко?

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что ситуация с правами человека в Беларуси остается неизменной, а поддержка Минском российской агрессии против Украины только усиливает необходимость давления.

В течение почти пяти лет после введения санкций в Беларуси не произошло положительных изменений. Мы не можем закрывать глаза на репрессии, поэтому санкции должны сохраняться без ограничения по срокам,

– заявил Цахкна.

В список лиц, подпадающих под санкции, включили 273 человека, среди которых чиновники, судьи, силовики, пропагандисты и приближенные к Александру Лукашенко.

В этот список вошел и сам Лукашенко, которого ни Эстония, ни ряд других стран Европейского Союза не считают легитимным главой государства.

В издание напомнили, что санкции были впервые введены Эстонией в 2020 году на фоне масштабных протестов после президентских выборов в Беларуси. Ранее они несколько раз продлевались и были срочными.