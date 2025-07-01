Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Лукашенко, которое цитируют белорусские СМИ.

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Размещение "Орешника" в Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что "Арешник" будет размещен в Беларуси до конца года.

В Волгограде мы договорились со "старшим братом", Владимиром Владимировичем Путиным, о том, что первые позиции "Орешника" будут в Беларуси. Работу "Орешника" вы видели. До конца года это оружие будет размещено в Беларуси,

– заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Напомним, на днях в Лукашенко также заявляли, что "Орешник" может появиться в Беларуси до конца года. Так, госсекретарь совета безопасности Беларуси Александр Вольфович считает, что решение президентов Беларуси и России о размещении ракетных комплексов на территории республики будет воплощено в жизнь до конца текущего года.

"Вопросы эти отработаны. Места размещения "Орешника" на территории Беларуси уже определены", – отметил госсекретарь.

Он заявлял, что те, кто считает, будто ракеты не появятся в Беларуси, ошибаются и "тешат себя надеждами".