Ограниченный в своих действиях, – экс-член парламента НАТО назвал слабое место Мадьяра

Петер Мадьяр полностью зависит от европейских денег и без поддержки ЕС его маневры ограничены. Он получил страну с экономическим кризисом и истощенным бюджетом, поэтому будет применять все доступные экономические инструменты.

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа объяснил 24 Каналу, что это своеобразный тест для Венгрии, который покажет, готова ли она выйти из тени Орбана.

Готова ли Венгрия разорвать связи с Россией?

По мнению эксперта, без поддержки Урсулы фон дер Ляйен, Петер Мадьяр – "политический труп" уже со старта. Но он не будет этого показывать. К тому же венгерское общество долгое время было под влиянием российской пропаганды, и изменить это за 3 – 5 дней невозможно.

Я считаю, что Венгрия станет хорошим и лояльным другом Украины, и мы увидим много положительных фактов, потому что такова логика политики. Но если Орбан оставил страну в сложном экономическом положении, и 70% бюджета на этот год уже исчерпано, то Мадьяру нужно справляться с этим. И, конечно, он будет пытаться использовать любую возможность,

– сказал Кульпа.

Инструментом для этого является российский газ и нефть. Венгрия не имеет страха перед Россией, хотя ФСБ может отплатить и отомстить за победу.

"Ради спасения собственного бюджета венгры согласятся на то, чтобы давать россиянам деньги, чтобы те могли убивать больше украинцев. Это тест на то, является ли Венгрия частью Европы. Посмотрим, будет ли эта готовность отказаться от договоренностей Орбана с Москвой, за которые Венгрия платила паритетом уважения к самой себе. И Мадьяр, и венгры должны ответить себе, готовы ли они дальше выступать "мышками" перед "русским львом", – отметил Кульпа.

Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил, что Венгрия будет балансировать, потому что одновременно зависит от российской нефти и европейских кредитов. Однако победа Петера Мадьяра на парламентских выборах может начать новый этап в отношениях с Украиной.

