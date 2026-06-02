Мадьяр ответил, когда готов встретиться с Зеленским, и на каком этапе переговоры стран

Технические переговоры Украины и Венгрии могут завершиться уже на этой неделе. Петер Мадьяр готов к встрече с Владимиром Зеленским в случае достижения договоренностей о нацменьшинствах.

Об этом 2 июня заявил премьер-министр Венгрии во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, передает Укринформ.

Встретятся ли Зеленский и Мадьяр?

Петер Мадьяр сообщил о положительном развитии переговоров с Украиной по урегулированию вопроса прав национальных меньшинств. Он анонсировал, что технические переговоры могут завершиться уже на этой неделе.

Если сторонам удастся достичь согласия, то венгерский премьер готов встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Мадьяра, состояться это может в начале следующей недели.

Здесь, в Берлине, в этом замечательном, оживленном городе, я могу только повторить, что готов в начале следующей недели встретиться и провести переговоры с господином Зеленским, Президентом Украины, если мы, надеюсь, сможем договориться относительно базовых прав человека,

– сказал Мадьяр.

Премьер Венгрии добавил, что он "очень оптимистично настроен", что "удастся закрыть эту тему с Украиной, которая уже десять лет является несколько сложной".

И я готов к тому, чтобы мы открыли новую страницу в украинско-венгерских отношениях,

– отметил политик.

Журналисты поинтересовались у главы правительства Венгрии о вступлении Украины в Евросоюз. Мадьяр ответил, что для Будапешта "принципиальным требованием является то, чтобы культурные, языковые и другие права венгерского меньшинства в Украине были урегулированы".

Напомним, Венгрия просит от Украины выполнить 11 условий, связанных с правами венгерского нацменьшинства в Закарпатье. В частности, речь идет о праве пользоваться венгерским языком в образовании, культурной сфере и государственном управлении.

Ранее сообщалось, что стороны провели несколько технических консультаций. Далее Венгрия ожидает перемен в украинском законодательстве и продолжения диалога на уровне МИД.