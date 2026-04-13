Политолог предположил, продолжит ли Мадьяр риторику Орбана в отношении Украины

На выборах в Венгрии победила оппозиционная партия "Тиса", которая будет иметь большинство в парламенте. Однако еще во время избирательной гонки ее лидера Петера Мадьяра сравнивали с премьером и главой партии "Фидес" Виктором Орбаном, подчеркивая, что на самом деле они имеют много общего.

Однако по мнению политолога Игоря Чаленко, которое он высказал 24 Каналу, это сравнение не совсем справедливое. Потому что у Мадьяра и Орбана есть принципиальное отличие.

К теме Решающие выборы в Венгрии: три сценария для Украины и почему Орбана еще рано списывать

Будет ли блокировать Мадьяр помощь Украине?

Чаленко отметил, что несмотря на общее политическое прошлое у Орбана и Мадьяра (он когда-то входил в партию "Фидес" – 24 Канал), их подходы к политике различаются. Если "Фидес" – это популистские национал-консерваторы, то "Тиса" – правоцентристы с небольшими элементами, но либеральной политики в отношении экономики и внешних отношений.

Поэтому нельзя ставить откровенный знак равенства между ними. И это дает определенную надежду, что при Мадьяре взаимодействие между официальными Киевом и Будапештом будет все же корректнее,

– подчеркнул политолог.

В то же время Мадьяра упрекают, что он такой же, как Орбан и не будет соглашаться на предоставление денег и оружия Украине. Однако, по его словам, глава партии "Тиса" говорит о венгерских средствах и венгерском оружии. И было бы странно, если бы после своей победы он отдал бы возможности Орбану укрепиться в статусе главного оппозиционера.

Зачем ему сейчас поднимать Орбана, который настолько низко упал и не может подняться. Наоборот, надо этот процесс максимально затянуть, используя темы, которые монопольно использовал глава "Фидес",

– сказал он.

В то же время политолог спрогнозировал возможное продвижение в вопросах, которые на сегодня наиболее болезненные для Украины. Например, может сдвинуться вопрос о 90 миллиардах еврокредита и по 20 пакету санкций. Также, вероятно, ЕС пойдет на определенные тактические послабления на предложения Мадьяра.

Ему важно получить деньги для Венгрии, которые были заблокированы из-за политики Орбана. Чаленко предположил, что страна может сразу получить часть их, что будет свидетельствовать о нормализации отношений с официальным Брюсселем.

"Что касается нефтепровода "Дружба", по которому Венгрии поставлялись российские энергоресурсы, то Украина сейчас его восстанавливает после российского обстрела. И он будет восстановлен", – отметил Игорь Чаленко.

Обратите внимание! Во время предвыборной гонки в Венгрии ситуация вокруг нефтепровода "Дружба" стала камнем преткновения в отношениях Киева и Будапешта. После российского обстрела по нефтепроводу прекратились поставки нефти Венгрии. После чего Виктор Орбан пригрозил перекрыть газ Украине. Также Будапешт блокировал помощь Украине от ЕС и введение 20 пакета санкций против России пока не восстановит роботу "Дружба".

Также в программе партии "Тиса" говорится о диверсификации энергоснабжения. После ее победы Венгрия продолжит покупать российские энергоносители, но она будет расширять и закупку из других источников. Кроме того, страна, по его мнению, будет обновлять собственную промышленную базу по переработке других марок нефти. Это нужно делать Будапешту, и именно этого, очевидно, не хочет Россия.

Последние заявления Петера Мадьяра: что известно?