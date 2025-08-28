Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил командующему украинских Сил беспилотных систем Роберту "Мадьяру" Бровди приехать на восстановление в его страну.

Он раскритиковал запрет Венгрии въезжать украинскому военному в страну и Шенгенскую зону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию польского министра в соцсети Х.

Сикорский обратился к "Мадьяру"

Радослав Сикорский пригласил украинского военного в Польшу в случае отказа на въезд в Венгрию после введения Будапештом санкций против него из-за недавних атак по российскому нефтепроводу "Дружба".

Пока российские ракеты устраивают "смертельный дождь" в Киеве, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решается бороться за свободу Украины,

– подчеркнул Радослав Сикорский.

Также глава польского внешнедипломатического ведомства обратился непосредственно к украинскому командующему Бровди. Радослав Сикорский пригласил "Мадьяра" на территорию Польши для его дальнейшего восстановления.

"Командир "Мадьяр": если вам нужно восстановление, а Венгрия вас не впустит, пожалуйста, будьте нашим гостем в Польше", – написал министр иностранных дел.

Что известно об этой ситуации?