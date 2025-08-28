Будьте нашим гостем, – Сикорский пригласил "Мадьяра" в Польшу, если его не пустят в Венгрию
- Министр иностранных дел Польши пригласил Роберта Бровди в Польшу после запрета Венгрии на въезд.
- Сикорский критикует запрет Венгрии, подчеркивая храбрость "Мадьяра" в борьбе за свободу Украины.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил командующему украинских Сил беспилотных систем Роберту "Мадьяру" Бровди приехать на восстановление в его страну.
Он раскритиковал запрет Венгрии въезжать украинскому военному в страну и Шенгенскую зону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию польского министра в соцсети Х.
Сикорский обратился к "Мадьяру"
Радослав Сикорский пригласил украинского военного в Польшу в случае отказа на въезд в Венгрию после введения Будапештом санкций против него из-за недавних атак по российскому нефтепроводу "Дружба".
Пока российские ракеты устраивают "смертельный дождь" в Киеве, Венгрия запрещает въезд храброму этническому венгру, который решается бороться за свободу Украины,
– подчеркнул Радослав Сикорский.
Также глава польского внешнедипломатического ведомства обратился непосредственно к украинскому командующему Бровди. Радослав Сикорский пригласил "Мадьяра" на территорию Польши для его дальнейшего восстановления.
"Командир "Мадьяр": если вам нужно восстановление, а Венгрия вас не впустит, пожалуйста, будьте нашим гостем в Польше", – написал министр иностранных дел.
Что известно об этой ситуации?
Ранее Венгрия запретила въезд из-за атаки на нефтепровод "Дружба" командиру ВСУ Роберту Бровди с позывным "Мадьяр". Соответствующую информацию подтвердили у премьер-министра страны Виктора Орбана.
Владимир Зеленский заявил, что это решение может вызвать "только возмущение" и является очередной попыткой венгерских чиновников "выставить черное белым" и переложить на Украину вину за войну, развязанную Россией.
Сам Бровди, которому Венгрия запретила въезд на свою территорию и в страны Шенгенской зоны, резко отреагировал на это решение. Он обвинил венгерских политиков в популизме и соучастии в российской агрессии.