Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді ("Мадяру") приїхати на відновлення до його країни.

Він розкритикував заборону Угорщини в’їжджати українському військовому до країни та Шенгенської зони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію польського міністра у соцмережі Х.

Сікорський звернувся до "Мадяра"

Радослав Сікорський запросив українського військового до Польщі у разі відмови на в’їзд до Угорщини після запровадження Будапештом санкцій проти нього через нещодавні атаки по російському нафтопроводу "Дружба".

Поки російські ракети влаштовують "смертельний дощ" у Києві, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважується боротися за свободу України,

– наголосив Радослав Сікорський.

Також голова польського зовнішньодипломатичного відомства звернувся безпосередньо до українського командувача Бровді. Радослав Сікорський запросив "Мадяра" на територію Польщі задля його подальшого відновлення.

"Командире "Мадяр": якщо вам потрібне відновлення, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, будьте нашим гостем у Польщі", – написав міністр закордонних справ.

Що відомо про цю ситуацію?