Він розкритикував заборону Угорщини в’їжджати українському військовому до країни та Шенгенської зони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію польського міністра у соцмережі Х.

Дивіться також Треба поважати домовленості й війна закінчиться, – Сікорський про гарантії безпеки для України

Сікорський звернувся до "Мадяра"

Радослав Сікорський запросив українського військового до Польщі у разі відмови на в’їзд до Угорщини після запровадження Будапештом санкцій проти нього через нещодавні атаки по російському нафтопроводу "Дружба".

Поки російські ракети влаштовують "смертельний дощ" у Києві, Угорщина забороняє в'їзд хороброму етнічному угорцю, який наважується боротися за свободу України,

– наголосив Радослав Сікорський.

Також голова польського зовнішньодипломатичного відомства звернувся безпосередньо до українського командувача Бровді. Радослав Сікорський запросив "Мадяра" на територію Польщі задля його подальшого відновлення.

"Командире "Мадяр": якщо вам потрібне відновлення, а Угорщина вас не впустить, будь ласка, будьте нашим гостем у Польщі", – написав міністр закордонних справ.

Що відомо про цю ситуацію?