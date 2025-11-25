Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис "Мадяра" в його телеграм-каналі.

Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі "джага-джага". Приєднуйся до Сил безпілотних систем. Очі та жало – хробачий жах,

– вказав "Мадяр".

Перших 10 000 заявок до СБС отримано протягом 25 діб набору. 35% від загальної кількості надійшло від цивільних громадян. Решта – це військові та в/с у СЗЧ.

Наразі Силами безпілотних систем опрацьовано 8015 заявок. Первинна комунікація проводиться з 1828 особами, а 1449 заявок вже передали до військових підрозділів.

Водночас Роберт Бровді нагадав, що набір до СБС триває.

"Для тих, хто раптом усвідомив, що готовий йти у військо, усі 15 000 вакансій до СБС тут. Пиши. Дзвони – 0 800 207 332. Досить бігати від армії. Літай!" – закликав "Мадяр".

До слова, раніше Роберт "Мадяр" Бровді оголосив масштабний набір до Сил безпілотних систем та виклав у мережу 15 000 вакансій. Загальна довжина інтернет-сторінки з цим переліком у фізичній площині склала б 640 метрів. Значна частина вакансій стосувалася екіпажів БпЛА та наземних роботизованих комплексів, майстрів з ремонту та обслуговування дронів, фахівців із забезпечення. Також є велика кількість вакансій для цивільних спеціалістів.

Сили безпілотних систем складають 2% від усього війська. У той самий час на їхньому рахунку 35% усіх підтверджених уражень ворожих цілей. Рекрутингова компанія СБС має на меті збільшити чисельність до 5%, а результативність – до 50%.