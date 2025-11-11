Як повідомляє 24 Канал, посилання на портал з вакансіями "Мадяр" опублікував у своєму телеграм-каналі.

"Після оголошення масштабного набору багато хто поставив логічне запитання: де ж усі ці 15 000 вакансій? Бо на сайті, у відео та публікаціях стільки позицій одразу не побачиш. Щоб показати масштаб, ми зібрали всі вакансії в одному місці. Найуважніші знайдуть не лише підходящі вакансії, а й пасхалки, які ми заховали", – зазначив командувач СБС.

Які вакансії є у Силах безпілотних систем?

Перелік посад настільки великий, що користувачу сайту доведеться проскролювати екран сотні разів, аби ознайомитися з усіма. Якщо перевести цей список у фізичну площину, він сягатиме 640 метрів.

Водночас Роберт Бровді наголосив, що інформація про точні потреби та про те, скільки саме спеціалістів необхідно, є військовою таємницею. Втім, за його словами, дані щодо вакансій загалом дають змогу зрозуміти ситуацію.

Насправді кожна посада у СБС потребує десятків, а іноді й сотень фахівців – від операторів БпЛА до аналітиків, механіків, інженерів, ІТ-фахівців та зв’язківців. Точні дані щодо потреб і кількості фахівців – військова таємниця. Але сайт допомагає осягнути масштаб планового зростання системи СБС і знайти професію за своїм фахом,

– написав "Мадяр".

Щоб приєднатися до Сил безпілотних систем, можна заповнити анкету на сайті vacancy.usforces.army або за телефоном 0 800 207 332.