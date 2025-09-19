МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием немедленного вывода россиян с Запорожской АЭС
- Генеральная конференция МАГАТЭ приняла резолюцию, призывая Россию немедленно вывести свои войска из Запорожской АЭС и вернуть ее под контроль Украины.
- Документ поддержали 62 государства, подтверждая неприемлемость ядерного терроризма и призывая к полному суверенному контролю Украины над всеми ядерными объектами на ее территории.
Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине".
В ней Россию призывают к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Смотрите также Путин допустил сотрудничество с Украиной и США на ЗАЭС: как отреагировали в Минэнерго
Какие детали резолюции известны?
Резолюцию инициировали Украина совместно с партнерами. Документ поддержали 62 государства-члена. Это стало очередным сигналом о недопустимости действий россиян, которые ставят под угрозу ядерную безопасность всего континента.
Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот важный документ. 62 голоса "за" – это четкая позиция цивилизованного мира: ядерный терроризм неприемлем, а оккупированная Россией Запорожская АЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины,
– заявила Министр энергетики Украины Светлана Гринчук.
В вышеупомянутом документе содержится прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала российской стороны с территории Запорожской атомной электростанции.
Согласно резолюции, ЗАЭС и все ядерные объекты в Украине должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов. Она также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ.
Кроме вышеупомянутого, в документе упомянули об ударах по Чернобыльской зоне и повреждения Нового безопасного конфайнмента, что создает риски для международной ядерной безопасности. Украина настаивает на давлении на Россию.
Что сказали об этом в МИД?
Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие резолюции. Там отметили, что ЗАЭС остается украинским объектом и должна функционировать исключительно под контролем компетентных органов Украины.
Третий год подряд Генеральная конференция МАГАТЭ принимает решение, которое четко подтверждает: международное сообщество не признает и не будет признавать попыток России легитимизировать оккупацию Запорожской атомной электростанции,
– говорится в сообщении.
Также отмечается, что учитывая системные попытки России поставить под сомнение легитимность миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС и ограничить ее доступ, принятая резолюция имеет особое значение.
"Она подтверждает мандат и непрерывную работу миссии, которая обеспечивает системный международный мониторинг, позволяет своевременно фиксировать инциденты, оценивать риски и предотвращать сокрытие повреждений или эксплуатации станции в опасном режиме", – добавляют в ведомстве.
Сообщают, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы обеспечить полное воплощение принятых решений, и призывает государства-члены Агентства активизировать политическую и практическую поддержку.
Напомним, что оккупанты захватили город Энергодар и расположенную вблизи него Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года, на девятые сутки полномасштабного вторжения. С тех пор объект постоянно страдает от обстрелов.
Что известно об обстрелах возле ЗАЭС?
МАГАТЭ 16 сентября сообщила, что несколько артиллерийских снарядов попали за пределы площадки Запорожской АЭС, примерно в 400 метрах от хранилища дизельного топлива. Предварительно, обстрел вызвал пожары.
Ранее Рафаэль Гросси заявлял, что ситуация с безопасностью на Запорожской АЭС до сих пор остается нестабильной. Нарушены почти все столпы ядерной безопасности. Но все 6 реакторов находятся в состоянии холодной остановки.
Незадолго до этого инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на станции, сообщают, что их снова не пустили в машинные залы дежурных энергоблоков, куда им было нужно пройти. Также их не пустили посмотреть дамбу.