Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине".

В ней Россию призывают к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Какие детали резолюции известны?

Резолюцию инициировали Украина совместно с партнерами. Документ поддержали 62 государства-члена. Это стало очередным сигналом о недопустимости действий россиян, которые ставят под угрозу ядерную безопасность всего континента.

Мы благодарны каждой стране, которая поддержала этот важный документ. 62 голоса "за" – это четкая позиция цивилизованного мира: ядерный терроризм неприемлем, а оккупированная Россией Запорожская АЭС должна быть немедленно возвращена под контроль Украины,

– заявила Министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

В вышеупомянутом документе содержится прямой призыв к безотлагательному выводу всего неуполномоченного военного и другого персонала российской стороны с территории Запорожской атомной электростанции.

Согласно резолюции, ЗАЭС и все ядерные объекты в Украине должны работать под полным суверенным контролем компетентных украинских органов. Она также подтвердила мандат и непрерывную работу миссии МАГАТЭ.

Кроме вышеупомянутого, в документе упомянули об ударах по Чернобыльской зоне и повреждения Нового безопасного конфайнмента, что создает риски для международной ядерной безопасности. Украина настаивает на давлении на Россию.

Что сказали об этом в МИД?

Министерство иностранных дел Украины приветствовало принятие резолюции. Там отметили, что ЗАЭС остается украинским объектом и должна функционировать исключительно под контролем компетентных органов Украины.

Третий год подряд Генеральная конференция МАГАТЭ принимает решение, которое четко подтверждает: международное сообщество не признает и не будет признавать попыток России легитимизировать оккупацию Запорожской атомной электростанции,

– говорится в сообщении.

Также отмечается, что учитывая системные попытки России поставить под сомнение легитимность миссии МАГАТЭ на территории Запорожской АЭС и ограничить ее доступ, принятая резолюция имеет особое значение.

"Она подтверждает мандат и непрерывную работу миссии, которая обеспечивает системный международный мониторинг, позволяет своевременно фиксировать инциденты, оценивать риски и предотвращать сокрытие повреждений или эксплуатации станции в опасном режиме", – добавляют в ведомстве.

Сообщают, что Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы обеспечить полное воплощение принятых решений, и призывает государства-члены Агентства активизировать политическую и практическую поддержку.

Напомним, что оккупанты захватили город Энергодар и расположенную вблизи него Запорожскую АЭС 4 марта 2022 года, на девятые сутки полномасштабного вторжения. С тех пор объект постоянно страдает от обстрелов.

