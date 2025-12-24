Макрон в шортах и Вэнс с морскими котиками: появились кадры тренировки политиков с военными
- Президент Франции Эммануэль Макрон провел тренировку с французскими военными на Ближнем Востоке.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс провел 90-минутную тренировку с американскими военными, включая бег по пляжу и лазание по канатам.
Президент Франции Эммануэль Макрон провел тренировку с военными Франции. То же самое сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс с армейцами США.
Вэнс провел с военными целых 90 минут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.
Как Макрон и Вэнс потренировались с военными?
Президент Франции Эммануэль Макрон традиционно посетил своих армейцев, которые служат за пределами Франции, на Ближнем Востоке, накануне Рождества. Вместе с ними он прыгал и стоял в планке.
Макрон посетил французских военных: смотрите видео
Зато вице-президент США Джей Ди Вэнс провел 90-минутную тренировку: он бегал по пляжу, носил бревна и лазил по канатам.
Вэнс тренировался с американскими военными
Вэнс говорит, что Украина в частном порядке признает, что потеряет Донбасс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина в частном порядке признает возможность потери Донецкой области.
В то же время он отметил, что споры о подчинении Донецкой области задерживают мирные переговоры.