Макрон считает, что Трамп не умеет слушать, но при определенном условии можно привлечь внимание, – Bloomberg

Президент Франции сказал своим помощникам, что Дональд Трамп "не умеет слушать". Однако, Макрон знает, как привлечь его внимание.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Макрон готовится к конфликту с Трампом из-за помощи Украине, – Bloomberg

Макрон знает, как найти подход к Трампу

Агенство отметило, что пока европейские лидеры пытаются следить за мыслями Белого дома и спланировать собственный ответ, давние отношения Макрона с Трампом предоставляют ему важную роль.

Один из французских чиновников рассказал, что после саммита ЕС, прошедшего в начале марта, Макрон, который знает Трампа еще со времен его первого срока, участвовал в отчете своего американского коллеги более получаса.

Президент Франции считает, что американский лидер ценит личные связи. Как отметили собеседники издания, Макрон сказал своим помощникам, что хотя Трамп "не умеет слушать", если найдете правильный аргумент, то можете привлечь его внимание.

Журналисты также отметили, поскольку западные лидеры пытаются ответить на попытки президента США изменить мировой порядок, эта связь помогает сделать Макрона ориентиром.

